On apprend que Crédit Agricole a pris une participation de 9,2 % dans Banco BPM, le troisième plus grand prêteur italien, et l’opération a été saluée comme un premier pas vers une offre potentielle du français sur son rival. Pour rappel, les rumeurs de rachat du prêteur italien allaient bon train en 2020, Crédit Agricole rivalisait alors avec Unicredit.

