CREDIT FONCIER : Bien qu'enregistrant une légère baisse (-2 pts), le moral des professionnels de l'immobilier reste élevé (75 % d'optimistes)

Paris, le 17 septembre 2018

Communiqué de presse

12ème édition du baromètre Crédit Foncier / CSA sur le moral des professionnels de l'immobilier :





Bien qu'enregistrant une légère baisse (-2 pts),

le moral des professionnels de l'immobilier reste élevé (75 % d'optimistes)

Bilan des quatre derniers mois (mai à août 2018)

Une majorité de professionnels (52 %) considère que le marché immobilier s'est stabilisé dans son ensemble au cours des derniers mois (42 % lors de la précédente enquête).

Cette stabilité ne vaut pas pour tous les segments : 35 % des professionnels ont constaté une baisse de la primo-accession depuis le début de l'année.

3 professionnels sur 4 optimistes pour les 12 prochains mois

Trois quarts (75 %) des professionnels sont optimistes sur l'avenir du marché immobilier résidentiel pour les douze prochains mois.



Même si elle est en recul par rapport au record de septembre 2017 (82 %), cette proportion d'optimistes est globalement au même niveau depuis plus de deux ans (74 % en mai 2016).

Le niveau bas des taux d'intérêt et le dynamisme du marché nourrissent cet optimisme, lorsqu'à l'inverse les professionnels se déclarent inquiets par le contexte économique et la diminution des aides à l'accession.

Dans leur majorité, les professionnels de l'immobilier misent sur une stabilité des prix et transactions

- Dans le neuf : 38 % des répondants estiment que le niveau de transactions devrait se maintenir à un même niveau et 32 % qu'il devrait progresser. Les prix devraient rester stables (59 % des répondants) ou augmenter (33 %).

- Dans l'ancien, la stabilité prévaut également : les professionnels anticipent en majorité une stabilité des transactions (54 %) et des prix (53 %).

Les professionnels souhaitent le rétablissement de l'APL Accession et de l'ancienne formule du PTZ

Interrogés sur les priorités à donner dans la loi de Finances 2019, les professionnels souhaitent quasi-unanimement (85 %) le rétablissement du Prêt à Taux Zéro (PTZ) tel qu'il existait en 2017 (quotité égale à 40 % sur l'ensemble du territoire).

Deux tiers des professionnels (65 %) estiment qu'il faut revenir sur la quasi-suppression de l'APL accession intervenue fin 2017.

La suppression de l'impôt sur la fortune immobilière (43 % de citations) et l'intégration des revenus fonciers dans la taxation foncière à 30 % (42 %) sont également évoquées.

Pour en savoir plus, téléchargez le rapport intégral :

https://creditfoncier.com/12e-barometre-credit-foncier-csa-sur-le-moral-des-professionnels-de-limmobilier/

Enquête réalisée du 28 août au 4 septembre 2018, par téléphone, auprès d'un échantillon représentatif de 400 professionnels de l'immobilier (agents immobiliers, commercialisateurs, lotisseurs, promoteurs, constructeurs de maisons individuelles, gestionnaires de patrimoine). Réalisé tous les quatre mois avec l'institut de sondages CSA, le baromètre du Crédit Foncier mesure le moral des professionnels de l'immobilier et leurs anticipations pour les douze prochains mois.

**



A propos du Crédit Foncier :

Le Crédit Foncier : rendre possible tous les projets immobiliers.

Le Crédit Foncier est une société spécialisée dans les financements et services immobiliers en France.

Filiale à 100 % du Groupe BPCE, 2ème groupe bancaire en France*, le Crédit Foncier s'adresse à l'ensemble des acteurs qui, à un titre ou à un autre, ont besoin d'une expertise et d'une compétence uniques pour trouver une réponse à la mesure de leurs besoins immobiliers : les particuliers bien entendu, mais aussi les professionnels de l'immobilier et les investisseurs dans l'immobilier.

Le Crédit Foncier déploie ses activités autour de cinq grands métiers : le financement immobilier des particuliers ; le financement des investisseurs et des professionnels de l'immobilier ; le financement des équipements publics ; les services immobiliers ; les opérations financières avec le refinancement.

Le Crédit Foncier est un des principaux acteurs du Prêt à Taux Zéro et du Prêt à l'Accession Sociale, dispositifs de prêts aidés qui permettent aux ménages à revenus modestes et intermédiaires de sauter le pas de l'accession.

*2ème en termes de parts de marché : 21,6 % en épargne clientèle et 21,1 % en crédit clientèle (source : Banque de France T3-2017 - toutes clientèles non financières).

Contacts Presse Nicolas Pécourt

Directeur de la Communication et RSE

T : 01 57 44 81 07

nicolas.pecourt@creditfoncier.fr Kayoum Seraly

Responsable Communication / RSE

T : 01 57 44 78 34

kayoum.seraly@creditfoncier.fr

fr.linkedin.com/company/credit-foncier youtube.com/CreditFoncier

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: CREDIT FONCIER via Globenewswire