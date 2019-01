CREDIT FONCIER : Offre publique de retrait visant les actions de la société Locindus SA - Autres informations

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

CRÉDIT FONCIER

OFFRE PUBLIQUE DE RETRAIT VISANT LES ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ

LOCINDUS SA

PRIX DE L’OFFRE : 26,50 euros par action Locindus S.A. (« Locindus »)

DURÉE DE L’OFFRE : 20 jours de négociation





Le présent communiqué est établi et diffusé par la société Crédit Foncier de France (l’« Initiateur ») en application de l’article 231-28 I du règlement général de l’Autorité des marchés financiers (« AMF »).

Paris, France, le 25 janvier 2019 – En application de la décision de conformité de l’AMF en date du 23 janvier 2019 relative à son offre publique de retrait visant les actions de Locindus au prix de 26,50 euros par action (l’ « Offre »), l’Initiateur a indiqué avoir obtenu le même jour le visa n° 19-021 de l’AMF sur la note d’information relative à l’Offre.

L’Initiateur annonce que le document reprenant les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de l’Initiateur a été déposé auprès de l’AMF le 25 janvier 2019, et est mis à la disposition du public ce jour, conformément aux dispositions de l’article 231-28 I du règlement général de l’AMF.

Le document reprenant les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de l’Initiateur est disponible sur le site internet de l’Initiateur (www.creditfoncier.fr) et sur celui de l’AMF (www.amf-france.org), et peut être obtenu sans frais au siège social du Crédit Foncier de France SA au 19, rue des Capucines, 75 001 Paris et au siège social de Natixis au 30, avenue Pierre Mendès-France, 75 013 Paris.

Il est rappelé que l’Offre sera ouverte pour une période de 20 jours de négociation. L’Offre sera ouverte le 28 janvier 2019 jusqu’au 22 février 2019, sa date de clôture. Les actionnaires de la Société qui souhaitent apporter leurs titres dans le cadre de l’Offre devront remettre au prestataire de services d’investissement habilité, dépositaire de leurs actions, un ordre de vente au plus tard le dernier jour de l’Offre.

Avertissement

Ce communiqué a été préparé à des fins d’information uniquement. Il ne constitue pas une offre au public et n’est ni une offre d’achat, ni une sollicitation d’une offre pour la vente d’actions Locindus ou une offre de vente, dans aucun pays, y compris en France.

L'Offre est faite exclusivement en France. Les documents relatifs à l'Offre (en ce compris la note d'information) ne sont pas destinés à être distribués dans des pays autres que la France ou rendus accessibles aux résidents de tels pays à moins que la loi et la réglementation qui leur sont applicables ne le leur permettent, sans qu'aucune formalité ou publicité ne soit requise de Crédit Foncier de France.

Le Crédit Foncier de France rejette toute responsabilité en cas de violation par toute personne des restrictions qui lui sont applicables.

