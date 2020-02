CRÉDIT FONCIER : Résultats annuels 2019

Communiqué de presse à diffusion effective et intégrale

Paris, le 5 février 2020

Le 5 février 2020, le Conseil d’administration du Crédit Foncier s’est réuni, sous la présidence de Nicolas NAMIAS, pour arrêter les comptes annuels 2019.



Résultats annuels 2019 du Crédit Foncier

I. NOUVEAU SCHÉMA INDUSTRIEL DU CRÉDIT FONCIER

Le Crédit Foncier a poursuivi sa transformation et son adaptation au nouveau schéma industriel annoncé en juin 2018 afin de se recentrer sur deux missions principales :

• le refinancement des actifs du Groupe BPCE par la Compagnie de Financement Foncier ;

• la gestion des encours de crédits existants.

Dans ce contexte, Locindus a été intégrée par fusion au Crédit Foncier et la participation dans SOCFIM cédée à BPCE.

II. ACTIVITÉ EN 2019

La production de nouveaux crédits représente 5,0 Md€ (10,7 Md€ en 2018) et se répartit comme suit :

2,2 Md€ de financements des Particuliers (7,1 Md€ en 2018) compte tenu de l’arrêt de la commercialisation de nouveaux prêts sur ce segment au premier trimestre 2019 conformément aux annonces de juin 2018 ;

2,8 Md€ de financements des investisseurs, des professionnels de l’immobilier et des équipements publics (3,6 Md€ en 2018).

L’activité de refinancements du Groupe BPCE s’élève à 1,1 Md€, très majoritairement constituée de refinancements de prêts au Secteur public.

Ces actifs ont été refinancés, à titre principal, par la Compagnie de Financement Foncier (filiale à 100 % du Crédit Foncier) qui a émis 3 Md€ d’obligations foncières en 2019 dans des conditions financières très satisfaisantes.





III. COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ (IFRS)

En millions d’euros 2019 2018 Variations Produit net bancaire (PNB) 396 561 -29 % Frais de gestion -397 -779 -49 % Résultat brut d'exploitation (RBE) -1 -218 -99,5 % Coût du risque 2 -60 na Résultat sur autres actifs et variations des valeurs d’acquisitions 57 -14 na Impôts sur le résultat -16 100 na Résultat net part du groupe 42 -194 na

Le produit net bancaire en 2019 s’élève à 396 M€, de 29% inférieur à celui atteint en 2018, fortement impacté par la charge au titre de l’inefficacité de la macro-couverture en corrélation avec le niveau encore élevé des remboursements anticipés et des renégociations de prêts.

Le montant des frais de gestion diminue à 397 M€ en 2019, en raison principalement de la baisse des frais de personnel, en lien avec la réorganisation du Crédit Foncier. Hors charges de restructuration liées au projet de redéploiement, les frais de gestion s’établissaient à 445 M€ en 2018.

Le coût du risque continue de s’améliorer et termine en 2019 à +2 M€ contre - 60 M€ en 2018. Cette évolution favorable retranscrit à la fois l’amélioration de la qualité de crédit des encours, celle de l’efficacité des processus opérationnels sur la gestion des contentieux ainsi que l’amélioration du marché de l’immobilier qui impacte favorablement la valorisation des biens en garantie.

Le résultat sur autres actifs et variations de valeurs d’acquisitions est principalement constitué de plus-values de cessions réalisées sur le réseau d’agences du Crédit Foncier, d’une part, et d’ajustements consécutifs à la non réalisation de l’opération de cession de la filiale Banco Primus qui était en cours, d’autre part, les perspectives stratégiques relatives à cette filiale devant être revues en 2020.

Le résultat net part du groupe s’établit à 42 M€ en nette progression par rapport à celui de 2018 qui était fortement impacté par les coûts liés à la restructuration du Crédit Foncier.





IV. INFORMATIONS BILANCIELLES (IFRS)

Le bilan consolidé du Crédit Foncier au 31 décembre 2019 s’élève à 105,2 Md€, en réduction de 5,2 Md€ par rapport au 31 décembre 2018 du fait de l’arrêt de la production de crédits et du niveau toujours élevé de remboursements anticipés.

A fin 2019, les encours de prêts et créances à la clientèle s’établissent à 66,6 Md€ net de dépréciations (dont 49,8 Md€ de crédits immobiliers) contre 70,1 Md€ fin 2018.





V. INFORMATIONS PRUDENTIELLES

Le Crédit Foncier a maintenu sa solvabilité en 2019 à un niveau équivalent à celui de 2018 (données en Bâle 3 fully loaded).

En millions d’euros 31/12/19 31/12/18 31/12/19 31/12/18 Fonds propres CET1 2 944 2 970 Ratio CET1 11,6 % 9,9 % Fonds propres Tier -1 3 494 3 520 Ratio Tier-1 13,8 % 11,7 % Fonds propres complémentaires 6 8 Ratio de solvabilité globale 13,8 % 11,7 % Fonds propres totaux 3 500 3 528 Ratio de levier (1) 3,9 % 3,7 %

Le ratio de solvabilité globale ressort à 13,8 % à fin 2019, en hausse par rapport à 2018 (11,7 %).

Le groupe Crédit Foncier a maintenu la gestion prudente de sa liquidité : le ratio de liquidité court terme (LCR) du Crédit Foncier(2) est supérieur à 110 % au 31 décembre 2019.



***

Sauf mention contraire, les données financières du présent communiqué de presse sont à ce jour estimées et issues des états financiers consolidés du groupe Crédit Foncier. Ces derniers comprennent les comptes consolidés et les notes explicatives liées, établis conformément aux normes IFRS et aux normes BPCE applicables.

En date de publication du présent communiqué, les procédures d’audit menées par les Commissaires aux comptes sur les états financiers annuels sont en cours.

***

L'information réglementée est disponible sur le site Internet : www.creditfoncier.com dans la rubrique « Finance/Information réglementée » et est publiée en application des dispositions de l'article L. 451-1-2 du Code Monétaire et Financier et des articles 222-1 et suivants du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

(1) Ratio de levier après neutralisation des expositions intragroupe.

(2) Hors Compagnie de Financement Foncier (société de crédit foncier du groupe) dont le ratio LCR est également supérieur à 110 %.





