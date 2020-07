CRÉDIT FONCIER : Résultats du Crédit Foncier au 1er semestre 2020

Communiqué de presse à diffusion effective et intégrale

Paris, le 24 juillet 2020

Résultats du Crédit Foncier au 1er semestre 2020

Le 24 juillet 2020, le Conseil d’administration du Crédit Foncier s’est réuni, sous la présidence de Nicolas NAMIAS, pour arrêter les comptes consolidés au 30 juin 2020.

***

I. ACTIVITÉ AU 1er SEMESTRE 2020

Les mesures prises face à la crise sanitaire liée à la Covid-19

Dès le début de la crise sanitaire, le Crédit Foncier a pris des mesures spécifiques organisationnelles et commerciales afin d’accompagner au mieux les clients, notamment dans le cadre des reports d’échéances. Grâce à la mise en place d’outils de télétravail performants fin 2019 et à la mobilisation des équipes, le Crédit Foncier a ainsi maintenu une qualité de service et une réactivité importante au bénéfice des clients.

A ce stade, la crise sanitaire affecte le produit net bancaire à concurrence d’environ 10 M€, notamment sous l’effet de la non perception au 2ème trimestre de dividendes attendus, et se traduit par une charge d’environ 10 M€ en coût du risque, en liaison avec la réestimation des provisions collectives.

L’activité commerciale et l’intégration au sein du Groupe BPCE

La stratégie du Crédit Foncier vise à préserver la valeur des encours existants dans un contexte de taux bas, ainsi qu’à refinancer aux meilleures conditions les actifs des entités du Groupe BPCE.

Au cours du 1er semestre 2020, l’activité de refinancement d’actifs des entités du Groupe BPCE s’est élevée à 925 M€ (dont 50 M€ non encore versés). Le groupe Crédit Foncier a assuré le refinancement de ces actifs via l’émission de 1,175 Md€ d’obligations foncières par la Compagnie de Financement Foncier, sa filiale bénéficiant d’une notation AAA.

Les émissions ont été réalisées dans des conditions très compétitives, sous formats public et privé ; elles comprennent notamment :

un benchmark d’1 Md€ avec une maturité 4 ans ;

un placement privé de 50 M€ avec une maturité record de 70 ans.

Par ailleurs, dans le cadre du projet d’intégration des activités du Crédit Foncier au sein du Groupe BPCE, le Crédit Foncier a cédé à BPCE sa filiale Crédit Foncier Immobilier le 31 mars 2020. Cette cession n’a pas eu d’incidence sur le résultat consolidé du groupe Crédit Foncier.

II. COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ (IFRS)

En millions d’euros 1er semestre 2020 1er semestre 2019 Variations Produit net bancaire (PNB) 160 277 - 42,2 % Frais de gestion - 137 - 232 - 40,9 % Résultat brut d'exploitation (RBE) 23 45 - 48,9 % Coût du risque - 21 - 1 - 20 M€ Résultat d’exploitation 2 44 - 95,5 % Gains ou pertes sur autres actifs 4 - 4 na Impôts sur le résultat - 5 - 9 - 44,4 % Résultat net part du groupe 1 31 -96,8 %

Le produit net bancaire s’établit à 160 M€, dans un contexte durable de taux bas qui réduit les marges des actifs et entraine une diminution importante de la marge nette d’intérêts. L’impact contenu de la crise liée à la Covid-19 est estimé à environ 10 M€ au 1er semestre 2020 (dont 7M€ d’absence de versement de dividendes).

Les frais de gestion s’établissent à 137 M€. Cette baisse sensible s’explique en partie par la diminution des frais de personnel liée au redéploiement des équipes commerciales dans les entités du Groupe BPCE au 1er avril 2019.

Le coût du risque ressort à - 21 M€, en augmentation par rapport au 1er semestre 2019, et représente moins de 5 points de base rapporté aux encours. L’évolution défavorable au 1er semestre s’explique en partie par des effets négatifs au titre de la crise liée à la Covid-19 (environ 10 M€).

Le résultat net part du groupe s’établit à 1 M€.

III. INFORMATIONS BILANCIELLES (IFRS)

Le bilan consolidé du Crédit Foncier au 30 juin 2020 s’établit à 103,7 Md€, soit une baisse de 1,45 % par rapport à celui du 31 décembre 2019. Les encours de prêts et créances à la clientèle nets de dépréciations s’établissent à 64,6 Md€ au 30 juin 2020 contre 66,6 Md€ au 31 décembre 2019.

Dans un contexte persistant de taux bas, le Crédit Foncier continue d’être confronté à un niveau relativement élevé de remboursements anticipés (taux moyen de remboursements anticipés de 7,9 % à fin juin 2020 contre 8 % pour l’année 2019 pour les particuliers) et de renégociations qui pèsent sur ses marges.

IV. INFORMATIONS PRUDENTIELLES

Le Crédit Foncier a conforté ses ratios de solvabilité au 1er semestre 2020 comparativement à fin 2019 (données en Bâle 3 fully loaded).

En millions d’euros 30/06/2020 31/12/2019 30/06/2020 31/12/2019 Fonds propres CET1 2 924 2 944 Ratio CET1 12,4 % 11,6 % Fonds propres Tier -1 3 474 3 494 Ratio Tier-1 14,7 % 13,8 % Fonds propres complémentaires 5 6 Ratio de solvabilité globale 14,7 % 13,8 % Fonds propres totaux 3 479 3 500 Ratio de levier (1) 4,0 % 3,9 %

Le groupe Crédit Foncier a maintenu la gestion prudente de sa liquidité : le ratio de liquidité court terme (LCR) du Crédit Foncier (2) est supérieur à 110 % au 30 juin 2020.

Annexes

***

Sauf mention contraire, les données financières du présent communiqué de presse sont à ce jour estimées et issues des états financiers consolidés du groupe Crédit Foncier. Ces derniers comprennent les comptes consolidés et les notes explicatives liées, établis conformément aux normes IFRS et aux normes BPCE applicables.

En date de publication du présent communiqué, les procédures d’audit menées par les Commissaires aux comptes sur les états financiers semestriels sont en cours.

***

L'information réglementée est disponible sur le site Internet : www.creditfoncier.com dans la rubrique « Finance/Information réglementée » et est publiée en application des dispositions de l'article L. 451-1-2 du Code Monétaire et Financier et des articles 222-1 et suivants du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Contacts

Grégory ROUSSEAU

Directeur des relations institutionnelles

T : 01 58 73 58 34

gregory.rousseau@creditfoncier.fr

Nicolas CHAMBARD

Responsable Information et Relations Presse

T : 01 58 73 54 22

nicolas.chambard@creditfoncier.fr





([1]) Ratio de levier après neutralisation des expositions intragroupe (données estimées).

([2]) Périmètre Crédit Foncier, hors Compagnie de Financement Foncier (société de crédit foncier du groupe). Le ratio LCR de la Compagnie de Financement Foncier est également supérieur à 110 %.





Pièce jointe