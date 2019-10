CROSSJECT signe un accord de coopération en R&D avec le Département américain de la Défense

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Crossject, « specialty pharma » qui développe et commercialisera prochainement un portefeuille de médicaments dédiés aux situations d’urgence, annonce la signature d’un accord de coopération en recherche et développement avec le Département américain de la Défense, relatif à l’auto injecteur Midazolam.Patrick Alexandre, Président du Directoire de Crossject, déclare : " Il y a un centre d'intérêt commun évident dans la protection des troupes contre les attaques réalisées avec des agents neurotoxiques. La Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis et le DOD harmonisent leurs efforts de manière systématique pour favoriser le développement et l'utilisation de certains produits pharmaceutiques spécifiques. "