CRYPTOVERSE - Après l'"hiver" du bitcoin, les investisseurs recherchent le risque dans les mondes virtuels

Mais attention, les contreforts du métavers informe ne sont pas faits pour les âmes sensibles.

Le bitcoin, qui, comme le reste du marché, était en grande partie en baisse depuis fin 2021, a augmenté d'environ 16 % au cours des deux dernières semaines pour dépasser les 41 000 dollars, ce qui a incité de nombreux acteurs du marché à déclarer la fin de "l'hiver cryptographique".

Pourtant, des pièces plus récentes et plus petites liées à des plateformes virtuelles ont connu des reprises plus fortes dans le contexte de l'engouement pour le métavers.

Celles utilisées sur la plateforme de jeu Axie Infinity et l'environnement virtuel 3D Decentraland, par exemple - l'Axie et le Mana - ont gagné respectivement 35 % et 57 % au cours de la même période depuis le 24 janvier. Le jeton de la plateforme de jeux Gala a bondi de 125 %, selon CoinMarketCap.

"Lorsque les gens pensent aux cryptomonnaies, ils ont tendance à penser au bitcoin", a déclaréEd Hindi, directeur des investissements du fonds spéculatif en cryptomonnaies Tyr Capital, basé en Suisse. "Mais cela ne tient pas compte du fait que la crypto n'est pas une classe d'actifs à risque unique".

Pour donner une idée de l'échelle, cependant, la capitalisation boursière combinée d'Axie, Gala et Mana est d'environ 12,7 milliards de dollars, une fraction des plus de 800 milliards de dollars pour le bitcoin, qui commande 40% du marché.

Certains investisseurs se tournent vers les altcoins pour diversifier leurs avoirs, alors que le bitcoin https://www.reuters.com/markets/europe/cryptoverse-teenage-bitcoin-throws-an-interest-rate-tantrum-2022-01-25, vieux de 13 ans, et l'éther, deuxième acteur du marché, évoluent de plus en plus au rythme des marchés boursiers traditionnels et deviennent plus sensibles aux évolutions macroéconomiques.

Signe possible de cette tendance, les fonds multi-actifs gérant une combinaison de monnaies ont enregistré des entrées totalisant 32 millions de dollars au cours de la semaine se terminant le 28 janvier, les plus importantes depuis juin 2021, selon les données de CoinShares.

Pourtant, la nouveauté même de bon nombre de ces monnaies et l'absence conséquente d'antécédents augmentent considérablement les risques encourus par les investisseurs dans un monde cryptographique déjà risqué et nébuleux. En outre, les fortunes d'Axie et de Gala sont liées au succès de leurs plateformes de jeu, ainsi qu'à l'économie virtuelle au sens large.

LE FOND DE LA BLOCKCHAIN

Néanmoins, en approfondissant la plomberie virtuelle, certains observateurs du marché affirment que l'intérêt croissant pour le métavers profite également aux altcoins qui se trouvent sur le protocole de "couche 1" de la blockchain - le niveau de base sur lequel les contrats intelligents entre acheteurs et vendeurs sont écrits en code, et sur lequel les jeux et les mondes virtuels sont construits.

Il s'agit notamment de l'éther de la blockchain Ethereum, et de ses challengers Solana et Polkadot, qui ont augmenté de 27 %, 28 % et 23 % au cours des deux dernières semaines.

"Beaucoup de gens sentent que c'est une opportunité d'achat et ce qu'ils achètent est en grande majorité des alts de haute qualité sur le bitcoin en ce moment", a déclaré Hany Rashwan, directeur général et cofondateur du gestionnaire de fonds cryptographiques 21Shares basé à New York et à Zurich, faisant référence aux pièces sur la blockchain Layer 1, comprenant également, Avalanche, Polygon et Terra.

"Si vous avez développé une thèse autour des contrats intelligents, c'est une merveilleuse opportunité d'achat en ce moment".

OÙ VA LE BITCOIN ?

Revenons au bitcoin - même si la cryptomonnaie dominante se redresse après avoir vu sa valeur presque divisée par deux entre début décembre et le 24 janvier, sa trajectoire ascendante est loin d'être assurée, selon les indications fournies par les données de couverture et autres.

Will Hamilton, responsable du trading et de la recherche chez Trovio Capital Management, cite les taux de financement des contrats à terme, qui sont restés négatifs depuis début décembre et suggèrent que les gens paient pour être à découvert. Et il souligne également les données sur les options qui montrent que les options de vente de bitcoin par rapport à l'achat, le ratio put/call, a atteint 58%, un niveau vu pour la dernière fois dans le selloff de mai-juillet 2021.

"Tout au long de cette période de consolidation, les changements sur le marché des produits dérivés indiquent que les traders continuent de parier sur une nouvelle baisse", a-t-il déclaré.