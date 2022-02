CRYPTOVERSE - La maladie des mineurs pourrait avoir raison du bitcoin.

La remontée spectaculaire de la cryptomonnaie en 2021 a attiré des milliers de participants au minage, c'est-à-dire à la production de nouvelles pièces. En conséquence, le hashrate, ou puissance de calcul combinée utilisée par les mineurs de bitcoins dans le monde, a pratiquement quadruplé au cours des six derniers mois pour dépasser les 200 millions de "terahashes" par seconde.

Mais quel est le rapport avec le prix du bitcoin ?

L'augmentation du taux de hachage fait qu'il devient plus difficile pour les mineurs de gagner des pièces et de couvrir leurs coûts de matériel, d'électricité et de personnel - de sorte que beaucoup sont plus susceptibles de vendre, plutôt que de conserver, leur cryptomonnaie nouvellement frappée, exerçant une force baissière sur le marché.

"Les coûts d'exploitation sont un facteur important dans la décision des mineurs de conserver ou de vendre les pièces nouvellement acquises. Ils sont les premiers et les plus naturels vendeurs dans l'espace crypto et ont donc définitivement un impact sur les prix ", a déclaré Justin d'Anethan, directeur des ventes institutionnelles de la société de services financiers crypto Amber Group.

La valeur totale des pièces détenues dans les portefeuilles des mineurs est tombée à environ 75 milliards de dollars, contre 114 milliards de dollars au début du mois de novembre, car leur rentabilité a été réduite par la hausse du hashrate et la chute des prix, selon Arcane Research, une société de recherche en crypto basée à Oslo.

Selon les sociétés d'analyse du secteur des crypto-monnaies, les mineurs ont transféré davantage de pièces sur les marchés boursiers qu'ils n'en ont ajouté aux réserves, ce qui est un signe de vente ou d'intention de vente.

Ces flux s'ajoutent aux pressions auxquelles est confronté le bitcoin, dont la dérive vers le grand public l'a vu rattrapé par une chute des marchés mondiaux provoquée par les tensions à la frontière ukrainienne et le resserrement de la politique de la Réserve fédérale.

La principale cryptomonnaie du monde se négocie à environ 37 400 dollars, soit 40 % de moins que son sommet de 62 000 dollars atteint le 10 novembre.

CE QUE CELA COÛTE

Le minage de bitcoins, en termes simples, est le processus par lequel un réseau d'ordinateurs vérifie et valide un bloc de transactions qui est ensuite ajouté à la blockchain. Les mineurs sont récompensés pour avoir complété un bloc.

Il s'agit d'une activité coûteuse, qui nécessite non seulement des "plateformes" sophistiquées et rapides coûtant plus de 10 000 dollars, mais aussi une énorme quantité d'énergie. Et cela devient de plus en plus cher.

La moyenne sur sept jours du coût total d'extraction par transaction validée est tombée à 176,8 dollars, contre un record de 235,57 dollars atteint en mai de l'année dernière, selon les données de blockchain.com.

"Plus il y a de mineurs qui rejoignent le réseau, plus chacun gagne individuellement moins de bitcoins. Cela est dû au fait que la difficulté du réseau augmente afin de ralentir l'émission de nouveaux bitcoins", a déclaré Joe Burnett, analyste de la société d'infrastructure et de minage Blockware Solutions.

La baisse de la rentabilité de l'exploitation minière touche également le marché au sens large, car certains investisseurs institutionnels, qui ne peuvent ou ne veulent pas investir directement dans les cryptomonnaies, achètent plutôt des actions de mineurs cotés ou des ETF qui suivent les mineurs comme moyen alternatif d'accéder à cette jeune industrie.

Les actions des mineurs de crypto-monnaies cotés aux États-Unis, Marathon Digital Holdings et Riot Blockchain, ont plongé de 66 % et 52 % respectivement depuis début novembre.

L'ETF Valkyrie Bitcoin Miners se négocie quant à lui avec une décote d'environ 5 % par rapport à sa valeur liquidative depuis le lancement du fonds début février, et l'ETF Viridi Clean Energy Crypto-Mining & Semiconductor a perdu 23 % depuis le début de l'année.

LE DERNIER BITCOIN

Certaines des pressions exercées sur les mineurs découlent de la structure inhérente du bitcoin. La blockchain décentralisée a été créée de manière anonyme avec une limite finale de 21 millions de pièces, dont près de 19 millions ont déjà été frappées.

Il faut environ 10 minutes pour extraire un bloc et la récompense des mineurs - qui reçoivent actuellement 6,25 bitcoins par bloc - est réduite de moitié tous les quatre ans environ.

"Il peut y avoir un mineur ou un million, cela ne change rien. Il n'y a qu'un seul bloc et un nombre fixe de bitcoins émis", a déclaré M. d'Anethan chez Amber Group.

Une dernière obligation : ne vous inquiétez pas de ce qui se passera lorsque le dernier bitcoin sera miné - cela ne devrait pas se produire avant le milieu du siècle prochain, en 2140 pour être exact.