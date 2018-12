CSC Commission de la Sécurité des : Enquêtes, études, sites, ...

Indice de réparabilité

Dès 2020, l'indice de réparabilité sera obligatoirement indiqué sur l'électroménager, les smartphones, les ordinateurs, les TV, etc. Basé sur des critères tels que la disponibilité des pièces détachées, leur prix et les éléments liés aux mises à jour logicielles, il a pour objectif de permettre à tous de choisir des produits plus faciles à réparer et donc plus durables. Afin de donner la parole aux consommateurs et élaborer un futur indice qui réponde à leurs attentes, une enquête nationale est lancée en ligne. > Répondre à l'enquête > Lire le communiqué de presse

Produits alimentaires

L'Institut National de la Consommation a été sollicité par le Conseil National de l'Alimentation pour réaliser une consultation sur les informations présentes sur les produits alimentaires.

Les résultats de cette étude viendront alimenter les réflexions d'un groupe de concertation portant sur l'information du consommateur. Ce questionnaire durera environ 10 minutes. Vos réponses resteront confidentielles et anonymes.

Merci pour votre participation !

> Participer à l'étude

Séniors consommateurs : ayez les bons réflexes !

Acheter sur Internet, sur les foires et salons, conclure des contrats d'assurance dépendance, d'assurance vie, de téléassistance...

Les seniors sont des consommateurs à part entière, mais certains peuvent être parfois vulnérables.

C'est pourquoi la Maison de la consommation et de l'environnement et la Direccte Bretagne (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi) ont édité un guide pratique 'Réflexes séniors' à destination des personnes âgées et des personnes les entourant, afin de leur permettre de rester des 'Conso'acteurs', maîtres de leurs choix de consommation.

> En savoir plus sur le guide

> Télécharger le guide

Enquête 'Mieux consommer'

La transition vers une économie circulaire nécessite de faciliter l'accès à des produits sûrs, robustes et conçus de façon à réduire les impacts environnementaux.

Le consommateur est évidemment au coeur de cette démarche. C'est pourquoi le Ministère de la Transition écologique et solidaire sollicite votre avis autour de trois problématiques :

comment améliorer l'information du consommateur,

comment allonger la durée de vie des produits,

lutter contre le gaspillage alimentaire.

> Répondre à l'enquête

Cybermalveillance : Kit de sensibilisation à destination des collaborateurs des entreprises, des associations…

Le site Cybermalveillance.gouv.fr va lancer un kit de sensibilisation qui sera mis gratuitement à la disposition des entreprises, collectivités et associations. Il proposera des outils pédagogiques adaptés et modulaires (vidéos, infographies, fiches réflexes...) pour :

sensibiliser aux risques numériques (fraude à la carte bancaire, vol de données et d'identifiants…),

dispenser les bonnes pratiques,

traiter des usages professionnels et personnels.

Le premier volet du kit de sensibilisation sera envoyé avant l'été 2018 à tous les professionnels qui en feront la demande en s'inscrivant à l'adresse : www.cybermalveillance.gouv.fr/inscription-sensibilisation.

> Lire le communiqué de presse

Grand Prix 2018 de La finance pour tous 'A quoi sert l'argent ?'

La finance pour tous organise un concours destiné aux étudiants. Pour cette 4ème édition, le thème choisi est le suivant : à quoi sert l'argent ?

Les 3 meilleures productions seront récompensées par des prix d'une valeur respective de 1 500, 1 000 et 500 euros.

Les étudiants peuvent envoyer leur projet jusqu'au 28 février 2018 à l'adresse : grandprix@lafinancepourtous.com

> Pour tous renseignements, consultez le site Internet La finance pour tous.

Guide des aides financières 2018 pour la rénovation de votre logement

Vos projets de travaux de rénovation concernent l'isolation, le chauffage, les énergies renouvelables … et ils représentent une somme d'argent importante.

Le guide des aides financières édité par le ministère de la Transition écologique et solidaire, de la Cohésion des territoires et l'ADEME, en collaboration avec l'ANIL et l'Anah, présente les aides existantes pour la France métropolitaine et leurs conditions d'attribution pour l'année 2018.

> Télécharger le guide

Observatoire des prix de grande consommation 2017

Familles Rurales publie pour la onzième année consécutive, son observatoire des prix de grande consommation en exclusivité avec BFM-RMC info. Ce dernier analyse l'évolution des prix d'un panel de 35 produits vendus en grandes et moyennes surfaces.

Ce qu'il faut retenir :

des prix stables malgé la forte hausse de certains produits,

l'hypermarché redevient la surface de vente la plus compétitive, toute gamme de produits confondue,

acheter des produits Bio 'premier prix' répond à cet objectif et s'avère moins onéreux qu'acheter des produits de marques nationales,

si les consommateurs sont sensibles aux stratégies commerciales développées par les enseignes pour les attirer dans leurs magasins, ils n'en oublient pas de comparer les prix.

Le dossier de presse propose également des pistes pour 'acheter malin', en fonction de ses habitudes de consommation.

> Communiqué de presse

> Dossier de presse

Prix OCIRP Acteurs Economiques & Handicap

L'OCIRP, Union d'institutions de prévoyance, organise la 11ème édition du Prix OCIRP Acteurs Economiques & Handicap. Ce Prix a pour objectif de faire connaître et de valoriser les actions menées par les structures privées, publiques ou de l'économie sociale au profit d'une meilleure intégration des personnes handicapées dans la société.

Le Prix OCIRP Acteurs Economiques & Handicap est ouvert à tous les acteurs économiques, ayant complétés et validés un dossier de candidature avant le 25 février 2018, sur le site internet dédié au Prix.

> Voir les modalités sur le site de l'OCIRP