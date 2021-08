CSS Helsana et Sanitas prennent une participation dans Humanoo

Zurich (awp) - Les assureurs maladie CSS, Helsana et Sanitas ont en commun pris une participation dans la start-up allemande Humanoo, aux côtés d'autres investisseurs dans le cadre d'une levée de fonds. Dans son communiqué de samedi, la jeune pousse allemande précise que la ronde de financement a été menée par Swiss Health Ventures, un fonds de capital-risque lancé par CSS. Les détails financiers de la prise de participation n'ont pas été précisés.

Humanoo a développé une plateforme numérique de santé, également utilisée par l'application active365 de CSS, avait précisé cette dernière vendredi soir.

La jeune pousse allemande dispose de bureaux à Berlin et Paris et permet à ses utilisateurs d'améliorer leur santé corporelle et mentale grâce à des programmes sur demande adaptés pour chacun dans les domaines du fitness,

de la physiothérapie, du yoga, de la conscience de soi, du sommeil et de l'alimentation.

Fondé l'année dernière, le fonds de capital-risque de CSS a été doté de 50 millions de francs suisses. Il investit dans des jeunes pousses innovatives dans le domaine de la santé. Il a été constitué avec les excédents de l'assurance complémentaire.

