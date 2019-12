CSSF Commission de surveillance du secteur finan : Situation globale des organismes de placement collectif à la fin du mois d'octobre 2019

baisse des taux directeurs par la Banque centrale américaine (FED), la dépréciation de l'USD par rapport à l'EUR a fait clôturer la catégorie d'OPC à actions américaines en territoire négatif. La catégorie d'OPC à actions japonaises s'est développée positivement sur fond de l'amélioration des relations commerciales sino-américaines, et ceci malgré des indicateurs économiques mitigés au Japon.

Au niveau des pays émergents, la catégorie d'OPC à actions d'Asie a en somme réalisé une hausse des cours sur base des signaux d'amélioration des tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis, et ceci en dépit du ralentissement de la croissance en Chine et des problèmes géopolitiques actuels dans la région. Malgré des développements hétérogènes dans les différents pays de l'Europe de l'Est et de l'Amérique latine, les catégories d'OPC à actions de l'Europe de l'Est et à actions d'Amérique latine ont globalement suivi la tendance à la hausse.

Au cours du mois d'octobre, les catégories d'OPC à actions ont globalement affiché un investissement net en capital positif.

Évolution des OPC à actions au mois d'octobre 2019*

Variation de marché en % Émissions nettes en % Actions marché global 0,31% 1,20% Actions européennes 1,17% -0,78% Actions américaines -0,39% -0,22% Actions japonaises 2,31% 0,88% Actions Europe de l'Est 2,01% -1,90% Actions Asie 1,35% 1,14% Actions Amérique latine 1,84% -1,72% Actions autres 1,05% 0,17%

* Variation en % des Actifs Nets en EUR par rapport au mois précédent

Le regain d'intérêt des investisseurs pour les actifs plus risqués en octobre a fait monter les rendements sur les obligations d'État de la zone euro alors que les rendements des obligations d'entreprise ont peu changé. Cette hausse des rendements, se traduisant par une baisse des cours des obligations souveraines, explique la performance négative de la catégorie d'OPC à obligations libellées en EUR pour le mois sous revue.

Aux États-Unis, les cours des obligations libellées en USD ont peu bougé sous l'effet d'une part de l'apaisement des tensions commerciales avec la Chine et d'autre part de la baisse des taux directeurs de la FED. Face à la dépréciation de l'USD vis-à-vis de l'EUR, la catégorie d'OPC à obligations libellées en USD a en somme connu un mouvement de baisse.

Si les cours des obligations des pays émergents sont restés relativement stables dans l'ensemble malgré des risques idiosyncratiques qui ont impacté certains pays spécifiques, la dépréciation de quelques devises émergentes et de l'USD par rapport à l'EUR a fait clôturer la catégorie d'OPC à obligations des pays émergents en territoire négatif.

Au cours du mois de septembre les catégories d'OPC à revenu fixe ont globalement affiché un investissement net en capital positif.

Évolution des OPC à revenu fixe au mois d'octobre 2019*

Variation de marché en % Émissions nettes en % Marché monétaire en EUR -0,05% -7,17% Marché monétaire en USD -2,33% 1,67% Marché monétaire global 1,06% -2,46% Obligations libellées en EUR -0,67% 0,67% Obligations libellées en USD -1,57% 0,10% Obligations marché global -0,70% 0,68% Obligations marchés émergents -0,49% 0,29% Obligations High Yield -0,99% 0,08% Autres -0,79% 1,04%

* Variation en % des Actifs Nets en EUR par rapport au mois précédent