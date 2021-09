CTC : Le parlement inchangé ne doit pas rétablir le statu quo

OTTAWA, 21 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les syndicats du Canada félicitent Justin Trudeau et le Parti libéral de leur réélection et offrent de travailler avec le gouvernement et les parlementaires de tous les partis à la préparation d’une relance postpandémie réglant les problèmes critiques des travailleurs et travailleuses et de leurs familles.



« Les Canadiennes et Canadiens se sont prononcés, et leur message est clair : il est temps que le Parlement s’attelle à une relance progressiste », déclare Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada. « Cela exige que les députées et députés de tous les partis agissent sans tarder pour renforcer les soins de santé publics – notamment en mettant en œuvre l’assurance-médicaments, en bonifiant de façon permanente notre Régime d’AE de telle sorte qu’aucun travailleur ou travailleuse ne soit laissé pour compte, en prenant des mesures de réforme fiscale équitable permettant de voir à ce que les riches paient leur juste part d’impôt et en instituant un système de scrutin assurant une représentation proportionnelle mixte. »

Madame Bruske fait remarquer que le premier ministre Trudeau s’est engagé à instaurer des services de garde à prix abordable et l’assurance-médicaments universelle et à procéder à une réforme électorale, ce qui correspond aux engagements de Jagmeet Singh et de la plateforme électorale du NPD.

« Les travailleurs et travailleuses du Canada sont soucieux de joindre les deux bouts et veulent reprendre le travail dans des emplois décents comportant de vrais avantages sociaux et la possibilité de se syndiquer. L’investissement dans des domaines clés de l’économie créera de meilleurs emplois et aidera le Canada à prospérer », ajoute madame Bruske. « Nous devons maintenant tous travailler ensemble pour mettre en œuvre un plan de relance post-COVID réparant notre filet de sécurité social et nivelant les inégalités de longue date au sein de nos communautés afin d’être prêts à tenir le coup quand frappera le prochain désastre. »

Au cours de la campagne électorale, les syndicats du Canada ont indiqué très clairement ce à quoi devrait ressembler une relance axée sur les travailleurs et travailleuses. Elle doit comprendre des mesures permettant aux femmes de réintégrer le marché du travail, et notamment la finalisation de la mise en œuvre d’un système universel de services de garde à l’enfance à prix abordable, le renforcement des soins de santé, la mise en œuvre de l’assurance-médicaments universelle, une réforme équitable du système fiscal, la bonification permanente de l’AE et le remplacement de l’inefficace système uninominal majoritaire à un tour par une représentation proportionnelle mixte.

Pour obtenir une entrevue, veuillez communiquer avec :

Relations avec les médias du CTC

media@clcctc.ca

613-526-7426