CTC : Les travailleurs et leurs familles ont besoin d'aide maintenant

Il faut en faire plus pour aider les Canadiens devant la dévastatrice vague d’Omicron

OTTAWA, 22 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada, pourra parler aux médias aujourd’hui de la Prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement et des effets des restrictions et des fermetures d’entreprises sur les travailleurs et travailleuses et leurs familles.



Avant l’annonce faite par le gouvernement le 22 décembre 2021, madame Bruske a dit :

« Les syndicats du Canada craignent grandement que les travailleurs et travailleuses et leurs familles ne reçoivent pas l’aide dont ils ont besoin en raison des restrictions de vaste portée et des fermetures d’entreprise répandues.

« Nous avons indiqué au gouvernement en octobre que sa nouvelle loi avait une portée beaucoup trop restreinte et que nous serions pris au dépourvu quand la crise suivante frapperait. Or, nous sommes au cœur de la pire vague de cas de COVID jusqu’à présent et il y a moins d’aide disponible qu’à tout autre moment depuis le début de la pandémie.

« Nous incitons le premier ministre et la vice-première ministre à prendre sans tarder les mesures suivantes :

Convoquer sur-le-champ une réunion des premiers ministres pour s’assurer que les travailleurs et travailleuses canadiens de toutes les provinces et les territoires aient accès aux mêmes congés de maladie payés que dans la compétence fédérale;

Déclarer un confinement afin que la nouvelle prestation soit accessible à tous les travailleurs et travailleuses affectés actuellement ou rétablir sur-le-champ la Prestation canadienne de la relance économique;

S’assurer que les prestations versées par le gouvernement soient accordées principalement aux personnes dont le salaire a baissé considérablement. Les prestations ne devraient pas être associées exclusivement aux lieux de travail. Il arrive souvent qu’un employeur ne soit pas admissible selon les règles en vigueur mais que les membres de son personnel aient vu réduire leurs quarts et leurs heures de travail à cause des nouvelles restrictions associées au variant Omicron;

Accorder un soutien au personnel de la production alimentaire à grande échelle et d’autres lieux de travail où il y a des contacts étroits en lui permettant de rester à la maison en cas d’éclosion nécessitant l’arrêt de la production et de toucher quand même sa rémunération jusqu’à ce que l’éclosion soit terminée;

Rappeler le parlement si nécessaire en séance virtuelle pour voir à ce que les gens puissent recevoir l’aide dont ils ont besoin dès maintenant.



« Les familles ne devraient pas être obligées de passer les Fêtes à craindre de ne pas pouvoir verser le loyer ou le paiement hypothécaire en janvier. Nous devons apporter une aide rapidement aux nombreux milliers de travailleurs et travailleuses qui subissent actuellement les effets dévastateurs de la vague du variant Omicron sur nos communautés.

« Il semble que la seule chose qui soit vraiment sûre au sujet de la pandémie, c’est qu’elle est imprévisible. Nous ne devons pas simplement passer d’une vague à l’autre et de variant en variant sans adopter de meilleurs soutiens. Des centaines de milliers de travailleurs et travailleuses ont été laissés pour compte à l’annulation des prestations d’urgence en octobre. »

Événement : Réponse à l’annonce du gouvernement sur l’Omicron et l’aide aux travailleurs et travailleuses Lieu : Par entrevue téléphonique / à distance Date : Le mercredi 22 décembre 2021 Interlocutrice : Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada

