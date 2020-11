CTM Collectivité Territoriale de Martiniq : L'Etat et la CTM ensemble pour répondre aux besoins des entreprises exportatrices Martiniquaises

Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique, Franck RIESTER, Ministre délégué auprès du Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé du Commerce extérieur et de l'Attractivité, et les membres fondateurs de la Team France Export - Business France, Bpifrance et la Chambre de Commerce et d'Industrie ont participé, ce Jeudi 19 Novembre, à un webinaire dédié à la Martinique et suivi par de nombreuses entreprises locales.

Relance Export Tour : Un Webinaire dédié à la Martinique

La huitième étape du Relance Export Tour s'est déroulée dans le cadre du Plan de Relance des Exportations Françaises. Cet événement national organisé par la Team France Export vise à sensibiliser les TPE, PME et les ETI aux enjeux de leur développement International.

Cette nouvelle opération mettant notamment à l'honneur des entrepreneurs locaux ayant tenté l'aventure de l'export, a initié les prémices d'une nouvelle dynamique conjointe d'accompagnement entre la CTM et l'Etat. Une coopération qui aura pour but de répondre aux besoins concrets des TPE, PME et ETI désireuses de développer ou de renforcer leur force de frappe au sein de la Caraïbe et à l'International.

« L'objectif est à terme d'envisager une réelle coopération la plus large possible, du continent de la Caraïbe et au-delà, dans l'accompagnement, dans l'investissement ou dans l'hébergement numérique. L'économie numérique a pour caractéristique de pouvoir dépasser les frontières et s'exporter plus facilement. Il nous faut résolument nous engager dans cette voie. »Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de Martinique.

6 mesures dont bénéficieront les PME et ETI et qui s'appuieront sur Team France Export et l'ensemble de ses partenaires publics et privés : Un chèque relance export qui prend en charge jusqu'à 50% des dépenses d'une prestation d'accompagnement à l'international pour les PME et ETI françaises Un chèque relance V.I.E d'un montant de 5 000 euros pour intégrer un jeune talent et développer un marché à l'international La digitalisation des prestations avec plus de 200 rencontres d'affaires digitalisées Un renforcement de l'offre d'information et de veille sur les marchés étrangers Un renforcement des outils de financement export et une assurance prospection adaptée et rénovée comprenant un volet accompagnement Les dispositifs régionaux sont complémentaires avec le Plan de relance Etat notamment pour soutenir les développements vers le marché hexagonal. Le chèque de relance est compatible avec l'aide export du Ministère des Outre-Mer.

Team France Export Martinique

L'union des acteurs publics au service de l'internationalisation des entreprises françaises et des acteurs privés offreurs de solutions, au sein de Team France Export régionales pilotée par les collectivités territoriales, vise à offrir aux TPE, PME et ETI françaises de la Collectivité Territoriale de Martinique un dispositif lisible, efficace et adapté.

Elle offre un continuum de solutions, de la préparation à la projection à l'International : depuis le territoire dans lequel est constitué un « guichet unique de l'export » jusqu'aux marchés étrangers où un « correspondant unique TFE » oriente les TPE et PME vers les solutions répondant à leurs besoins. Les Conseillers Internationaux de la TFE sont 2 en Martinique et répartis selon une approche sectorielle. Ils suivent au global un portefeuille d'un peu plus de 300 entreprises.