CVS s'attend à un avantage fiscal "significatif" de l'acquisition de Signify

CVS, qui gère des pharmacies, un gestionnaire de prestations pharmaceutiques et les régimes d'assurance Aetna, a déclaré lundi qu'elle paierait 30,50 $ par action, soit environ 7,6 milliards de dollars en capitaux propres, ainsi qu'environ 400 millions de dollars en droits à la plus-value des actions pour Signify.

Les actions de Signify, qui dispose d'un réseau de 10 000 cliniciens qui fournissent des évaluations à domicile de la santé et des besoins sociaux des patients, se négociaient à 28,80 $, tandis que les actions de CVS ont légèrement glissé à 99,15 $.

CVS prévoit un avantage fiscal d'environ 1,50 $ par action découlant de l'accord en raison de la structure de la transaction, a déclaré Shawn Guertin, directeur financier de CVS, lors d'une conférence téléphonique mardi, ajoutant que la société pourrait également voir quelques avantages "modestes" en matière de synergie.

Les directions des deux entreprises se sont montrées positives quant au fait de ne pas perdre les clients de Signify.

"Il est toujours prudent de prévoir une certaine provision pour perte de clients dans votre modélisation, juste en termes de bénéfice financier, et nous avons maintenu cette pratique ici. mais il ne faut rien en déduire", a déclaré Guertin.Avec cette nouvelle acquisition, CVS prévoit une meilleure collaboration entre Signify et ses autres entreprises.

Les analystes se sont montrés généralement positifs à l'égard de la transaction, mais ont déclaré que la rétention des clients et les synergies potentielles de la transaction seraient des points clés à surveiller.

"Nous voyons un risque pour le flux de revenus de Signify provenant des concurrents si l'entreprise n'est plus indépendante", a déclaré Anne Samuel, analyste chez J.P. Morgan, dans une note, mais elle a ajouté que des préoccupations similaires avaient également été exprimées lorsque CVS a acquis Caremark il y a plus de dix ans et que Caremark est toujours le plus grand gestionnaire de prestations pharmaceutiques pour les autres assureurs de santé.