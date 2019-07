CYBERGUN convoque une assemblée générale pour son projet de renégociation de la dette obligataire

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Comme annoncé le 1er juillet 2019, Cybergun a convoqué les porteurs d'obligations " Cybo " en assemblée générale afin de soumettre un projet de renégociation de sa dette obligataire à échéance octobre 2020. Pour mémoire, Cybergub va proposer aux porteurs obligataires un remboursement partiel anticipé, à hauteur de 20% du montant nominal (intégralement en numéraire) ou de 30% (15% en numéraire et 15% en actions Cybergun), contre un abandon du solde de leur créance.A ce jour, les coupons versés représentent près de 45% de la valeur nominale. A cet égard et dans ce contexte, Cybergun entend suspendre le paiement des coupons à venir.En cas d'accord, les porteurs d'obligations auraient alors récupéré entre 65 et 75% de la valeur nominale. S'agissant de Cybergun, la renégociation de la dette obligataire ferait économiser au groupe, en intérêts de la dette, 0,3 million en 2019 et 0,7 million en 2020.