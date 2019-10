CYBERGUN décroche : feu vert pour le projet de restructuration de la dette obligataire

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Cybergun flanche de 22,27% à 0,0569 euro ; l’approbation d’un projet de restructuration de la dette obligataire s’accompagnant d'une ligne de financement en fonds propres très dilutive. La capitalisation boursière du spécialiste du tir de loisir a en effet chuté à 5 millions d’euros.Les détenteurs d'obligations de 9 millions d'euros ont deux options : une transformation progressive de leur créance en actions dans le cadre d'un processus organisé au sein d'une fiducie ou un remboursement immédiat en numéraire de 30% de leur créance (principal + intérêts courus et à échoir) devant intervenir avant le 31 décembre 2019.Les modalités exactes de ces deux options – chaque obligataire devant le cas échéant choisir l'une ou l'autre de ces options ou un panachage entre les deux – seront définitivement arrêtées lors d'une ultime Assemblée générale des obligataires convoquée avant fin novembre 2019.Restarted Investment, propriétaire de près de 32% du capital, s'est engagé à assurer le financement du paiement en numéraire de l'option 2. Les actions issues du processus de transformation lui seront livrées au lieu d'être vendues sur le marché, limitant ainsi l'impact sur la liquidité du titre et démontrant la volonté de Restarted Investment d'être un actionnaire de référence de long terme de Cybergun.Alexandre Courtoux, directeur financier de Cybergun, a déclaré : " Après cette ultime opération, le groupe aura été totalement et profondément désendetté et prêt à partir ainsi sur de nouvelles bases. "Pour mener à bien ce nouveau cycle de développement, le conseil d'administration devrait décider, lors de sa prochaine réunion, de réunir les fonctions de président et de directeur général. Hugo Bruguière, déjà vice-président et directeur général, serait ainsi nommé PDG.Enfin, la société a annoncé la mise en place d'une ligne de financement en fonds propres avec le fonds d'investissement European High Growth Opportunities Securitization Fund géré par le groupe Alpha Blue Ocean. Il s'est engagé à souscrire un maximum de 92 millions sous forme d'obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles ou existantes (OCEANE) sur une période de 96 mois. Une première souscription de 5 millions aura lieu en deux tranches dont le montant nominal total sera respectivement de 2 millions, laquelle a été souscrite immédiatement, et de 3 millions, laquelle sera souscrite dans les prochains jours.Dans l'hypothèse d'une utilisation en totalité de cette ligne de financement, un actionnaire détenant 1% du capital de Cybergun avant sa mise en place, verrait sa participation passer à 0,058% du capital sur une base non diluée.