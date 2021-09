Cabasse dans le rouge malgré l'amélioration des résultats semestriels

Cabasse a amélioré ses comptes au premier semestre grâce notamment à la forte contribution de Cabasse Audio, dont les marges sont élevées, et à l’impact de la cession des activités retail de lighting connecté. En bourse, le titre du spécialiste de la maison intelligente perd 3,28% à 6,19 euros. Sur la première partie de l'année, Cabasse a ainsi enregistré un Ebitda positif de 0,3 million d'euros au premier semestre de son exercice, contre une perte d'Ebitda de 0,3 million un an plus tôt.



La marge d'Ebitda est ressortie à 2,3%, déjà au niveau atteint sur l'ensemble de l'exercice 2020 (2,3%), alors que la société bénéficie traditionnellement d'une saisonnalité plus favorable au second semestre de l'exercice.



Déjà publié fin juillet, le chiffre d'affaires consolidé a atteint 13,6 millions d'euros, en progression de 28% à périmètre comparable. Il a augmenté de 16% à périmètre courant en tenant compte de la cession des activités retail de lighting connecté.



Malgré les tensions conjoncturelles sur les marchés des composants, des matières premières ainsi que des transports, le groupe a confirmé ses objectifs financiers pour 2021.



Le spécialiste de la maison intelligente anticipe une croissance dynamique du chiffre d'affaires ; une poursuite de la croissance du taux de marge brute annuel et une nouvelle amélioration de la marge d'Ebitda. Il s'appuiera sur une structure de coûts fixes optimisée et le plein effet du recentrage sur les activités à forte valeur ajoutée.



A plus long terme, le groupe a réitéré son ambition d'atteindre le niveau cible de 10% de marge d'Ebitda à horizon 2022.