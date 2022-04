Cabasse tend vers le niveau cible de 10% de marge d'Ebitda en 2022

Cabasse est tombé dans le rouge en 2021, 2020 ayant bénéficié du produit net de cession des activités retail de lighting connecté. L'année dernière, le spécialiste de la maison intelligente a essuyé une perte nette de 1,6 million d'euros, contre un profit de 0,2 million en 2020. LEbitda a bondi de 70% à 1,2 million d'euros en 2021. La marge d'Ebitda est ressortie en forte amélioration, à 3,8% sur l'exercice contre 2,3% un an plus tôt. Le chiffre d'affaires de Cabasse Group s'est élevé à 30,5 millions d'euros, en progression de 9% à périmètre comparable.



Le groupe se fixe pour objectifs en 2022 une croissance soutenue de sa division Cabasse Audio, portée par l'extension de la gamme The Pearl, et le retour à une activité dynamique de la division Chacon & DIO Home.



Cabasse Group conserve son ambition de tendre vers le niveau cible de 10% de marge d'Ebitda à horizon 2022, objectif toutefois conditionné par la vitesse du retour progressif à des niveaux normatifs des coûts du transport de fret au fil de l'exercice, scénario aujourd'hui engagé.