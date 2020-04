Cabinet d'avocats numérique: digitalCounsels devient GetYourLawyer

GetYourLawyer numérise le droit: le site relie les particuliers et les PME aux avocates et avocats appropriés, autorise une collaboration numérique et se charge simultanément de son déroulement administratif. En partenariat avec le Beobachter, ce portail tout juste rebaptisé devient ainsi le cabinet d'avocats numérique suisse qui a réponse à tout.

Lancée il y a trois ans dans l'idée d'automatiser les flux documentaires des cabinets d'avocats, l'offre de digitalCounsels n'a cessé de s'étendre et se mue aujourd'hui en une plateforme juridique complète sous le nom de GetYourLawyer. A l'aide de simples clics, les particuliers et les entreprises repèrent les avocats appropriés et ces derniers peuvent à leur tour proposer confortablement leurs services en ligne. De l'offre jusqu'au processus de paiement en passant par l'échange de documents, la collaboration se déroule de façon purement numérique, transparente et absolument confidentielle.

Voilà que surgit soudain un litige sur le droit de garde des enfants. Ou alors on entend contester un licenciement. Ou fonder une entreprise. Mais rares sont ceux qui connaissent le conseiller juridique adéquat dont ils ont un si urgent besoin. L'algorithme d'affinité de GetYourLawyer relaie de telles demandes aux avocats les mieux qualifiés dans le domaine et ces derniers sont automatiquement invités à présenter une offre. Les avocates et avocats choisissent entre une offre à tarif fixe, avec plafond de coût ou sans plafond. Pour ceux qui requièrent un conseil, cela crée une transparence inédite, pense le cofondateur et CEO de GetYourLawyer, Dominic Rogger: «Pour la branche du droit, une telle simplicité est une petite révolution. Avec notre solution, nous sommes fiers de pouvoir proposer un processus d'un seul jet entièrement numérisé.»

Grâce à cette plateforme, les avocats et les études peuvent simplifier leur administration et leur prospection de clientèle et mieux se concentrer ainsi sur leur travail juridique. La saisie du temps, la facturation et la gestion des documents fonctionnent à l'aide d'un logiciel juridique programmé sur mesure, que l'on soit devant son ordinateur au bureau ou en déplacement au téléphone. Sur GetYourLawyer, toutes les données sont échangées de manière intégralement cryptée. Le secret professionnel est ainsi entièrement garanti en tout temps. Tous les processus sur la plateforme ont d'ailleurs été développés sous l'œil attentif d'experts du droit, en accord avec les règles et l'éthique de la profession. «GetYourLawyer est une plateforme d'avocats pour des avocats et leurs clients, estime le CEO Dominic Rogger. Nous réunissons tous les intéressés en ligne, en toute simplicité. Et tout le monde en profite.»

Grâce à la forte pénétration de la maison mère Ringier Axel Springer Suisse SA, la plateforme atteint environ 80% des ménages et des entreprises de Suisse alémanique. L'étroite collaboration avec le centre de consultation du Beobachter offre en outre à quiconque souhaite un avis juridique une transition immédiate des conseils fournis par le Beobachter au conseil d'un avocat. Grâce à GetYourLawyer, le Beobachter ne cesse d'enrichir son offre de conseil juridique en ligne.

