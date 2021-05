Cacao: "progrès" contre la déforestation en Côte d'Ivoire et au Ghana

Abidjan (awp/afp) - La Côte d'Ivoire et le Ghana, les deux premiers producteurs mondiaux de cacao, ont réalisé des "progrès" en 2020 dans la lutte contre la déforestation liée à cette culture, affirme un rapport publié mercredi par une fondation des entreprises du chocolat.

"La Côte d'Ivoire a adopté un système de surveillance satellitaire national de la déforestation et a planté près de 10 millions d'arbres en 2020, dans le but d'étendre la couverture forestière à 20 % du pays", selon ce rapport de la World cocoa foundation (Fondation mondiale du cacao), qui regroupe les entreprises du cacao et du chocolat.

"De son côté, le Ghana a restauré environ 226.000 hectares de forêt, soit 870 terrains de football par jour en 2020, grâce à des partenariats paysagers dans le secteur du cacao", selon le rapport qui porte sur l'Initiative cacao et forêt (ICF).

L'ICF a été créée en 2017 par les principales entreprises du secteur du chocolat et du cacao, la Côte d'Ivoire et le Ghana. Elle a pour ambition de lutter contre la déforestation liée à la production de cacao, et de rendre cette dernière compatible avec la protection de l'environnement et des droits humains, notamment en interdisant le travail des enfants.

Les entreprises du cacao et du chocolat ont affirmé avoir distribué 10,4 millions d'arbres forestiers depuis 2018.

Les actions menées en 2020 ont consisté à développer davantage l'agroforesterie, avec la distribution de 6 millions d'arbres non-cacaoyer par des entreprises du cacao et du chocolat en Côte d'Ivoire et au Ghana, selon le rapport.

Les efforts du gouvernement ivoirien ont notamment porté sur des campagnes de sensibilisation au nouveau Code forestier, dont l'une, intitulée "1 jour, 5 millions d'arbres", a pour but de planter un arbre pour cinq Ivoiriens.

Au Ghana, le gouvernement se concentre sur un programme pour la forêt cacaoyère qui a permis de restaurer près de 226.000 hectares de zones forestières.

La déforestation liée à la culture du cacao pour l'industrie du chocolat se poursuit "sans relâche" en Côte d'Ivoire et au Ghana avait dénoncé l'ONG Mighty Earth dans un rapport en 2018.

