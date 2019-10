Cadre réglementaire complexe et taux négatifs rebattent les cartes de la gestion assurantielle

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La révision de Solvabilité II de juin 2019, la création de la catégorie " Actions de Long-Terme " (LTE), et la généralisation d'IFRS 9, vont engendrer une mutation des bilans des assureurs, assure AllianzGI." Le nouveau traitement des actions de long-terme (LTE) est une évolution essentielle ; son succès dépendra de l'aptitude des assureurs européens à l'associer aux caractéristiques locales de leur bilans. Néanmoins, la revue du choc des taux dans Solvabilité II annoncée pour 2020, le repositionnement des portefeuilles dans le contexte de marché de cet été et la nouvelle dynamique comptable auront un effet bien plus important ", explique Hadrien Sag, Insurance Advisor EMEA chez AllianzGI.Pour AllianzGI, les compagnies d'assurance doivent repenser en profondeur leurs choix d'allocation, leur processus d'investissement et les actifs d'expositions. D'autant que " la baisse des taux survenue cet été a largement secoué le secteur et la valorisation des bilans en démontrant – plus que jamais – le rôle primordial d'une allocation d'actifs disciplinée et réactive ", remarque Amine Benghabrit, Directeur général France d'AllianzGI.Selon l'AllianzGI Insurance Allocation Monitor, un benchmark théorique des passifs vie des assureurs européens, ceux-ci se sont valorisés en moyenne de +7,7% sur le seul mois d'août 2019. Aux risques bilanciels désormais accrus dus à la persistance des taux bas, s'ajoute dorénavant l'incertitude du comportement des épargnants vis-à-vis de l'assurance vie.Dans ce contexte, selon AllianzGI, il est indispensable de se tourner vers de nouvelles classes d'actifs ou solutions d'optimisation. Des programmes sur-mesure de couverture ALM ou des stratégies actions optimisées permettent de piloter son bilan de manière dynamique en réduisant volatilité et charge en capital. La dette d'infrastructure est également une classe d'actifs qui présente de nombreux atouts du point de vue de l'optimisation des bilans des assureurs.