Les prix du café vietnamien ont baissé cette semaine, suivant la baisse du marché de Londres, tandis que les primes ont augmenté en Indonésie en raison de l'offre limitée de grains, ont déclaré les négociants jeudi.

Les agriculteurs des hauts plateaux du centre, la plus grande région productrice de café du Vietnam, ont vendu les grains entre 64 700 dong et 65 300 dong (2,73 $ à 2,75 $) le kg, en baisse par rapport à la fourchette de 65 400 dong à 66 900 dong il y a une semaine.

Le café robusta de septembre a perdu 104 dollars en une semaine, s'établissant à 2 512 dollars à la clôture de mercredi.

"Certains se tournent vers les contrats de novembre et de janvier pour obtenir des prix plus bas et attendent les approvisionnements du Brésil", a déclaré un négociant basé dans la ceinture du café.

"Les nouvelles favorables au robusta brésilien ont aidé à faire baisser les prix.

Selon les estimations, les exportations de café du Vietnam ont diminué de 2,2 % au premier semestre 2023 par rapport à l'année précédente, pour atteindre 1,02 million de tonnes, soit l'équivalent de 17 millions de sacs de 60 kg (130 livres), selon les données officielles. Les recettes des exportations de café du Vietnam ont augmenté de 3 % pour atteindre 2,4 milliards de dollars au cours de la période janvier-juin.

En Indonésie, les grains de café robusta de Sumatra ont été offerts avec une prime de 400 à 500 dollars cette semaine par rapport à la semaine du contrat de septembre. La prime était de 350 dollars il y a deux semaines.

"Le prix d'aujourd'hui a augmenté de 50 à 150 points en raison de la plus petite quantité de grains", a déclaré un négociant, ajoutant que le commerce était calme.

Le prix du contrat d'août se situait entre 365 et 375 dollars, contre 375 dollars il y a deux semaines, selon un autre négociant.

(1 $ = 23 720 dong) (Reportage de Phuong Nguyen à Hanoi et de Mas Alina Arifin à Bandar Lampung)