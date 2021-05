Caisse de dépôt et placement du Qu&ea : INA, la CDPQ, APG et ADIA signent un protocole d'entente afin d'établir la première plateforme d'investissement en infrastructures de l'Indonésie

Communiqué Indonesia Investment Authority 21 mai 2021

L'Indonesia Investment Authority (INA), la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), APG Asset Management (APG) et une filiale en propriété exclusive de l'Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) ont signé aujourd'hui un protocole d'entente afin d'établir la première plateforme d'investissement en infrastructures de l'Indonésie et le premier véhicule d'investissement d'INA depuis sa création.

Dans le cadre de ce protocole d'entente, INA a l'intention d'explorer des occasions d'investissements conjoints dans des actifs routiers à péage indonésiens, en partenariat avec la CDPQ, APG et ADIA. La plateforme d'investissement serait le principal instrument utilisé par les membres du consortium pour investir dans des autoroutes à péage en Indonésie. Au cours des six prochains mois, le consortium a convenu d'évaluer une première série d'occasions d'investissement, qui servirait de base à la plateforme. Une fois établie, la plateforme d'investissement continuera de rechercher de nouvelles occasions d'investissement dans le secteur afin d'enrichir son portefeuille au fil du temps. Sous réserve de la disponibilité des actifs commerciaux, la plateforme vise une capacité d'investissement d'environ 54 000 milliards de roupies indonésiennes, ou 3,75 G$ US.

INA, de concert avec trois sociétés d'investissement de réputation mondiale - la CDPQ, APG et ADIA - entend produire des rendements optimaux pour les investisseurs, tout en générant des retombées économiques en Indonésie au moyen de nouvelles sources de capitaux pour améliorer l'écosystème des routes à péage. Ce partenariat s'inscrit dans la vision d'INA de procurer des avantages économiques à l'Indonésie et d'y créer des emplois.

INA s'est vu confier 15 000 milliards de roupies indonésiennes (environ 1 G$ US), qui seront suivis d'une injection additionnelle de 60 000 milliards de roupies indonésiennes (environ 4 G$ US) en 2021. La création de la première plateforme d'investissement d'INA a été rendue possible grâce au soutien important du gouvernement indonésien, qui a ouvert la voie à la création et à la promotion d'INA auprès d'importants investisseurs mondiaux.

Le Dr Ridha D. M. Wirakusumah, président et chef de la direction d'INA, a déclaré : « Nous sommes ravis de pouvoir travailler avec des investisseurs de premier plan du monde entier pour établir notre toute première plateforme d'investissement. Cette collaboration témoigne de la confiance des investisseurs mondiaux dans le potentiel économique indonésien, même dans ce contexte économique exigeant. Nous croyons que c'est un premier pas encourageant vers d'autres collaborations entre nous et d'autres investisseurs dans une variété de secteurs en Indonésie. »

« Au nom d'INA, je tiens à exprimer notre plus sincère gratitude aux membres du consortium - la CDPQ, APG et ADIA - qui se joignent à INA pour créer notre toute première plateforme d'investissement, aux ministères pour leur soutien important et aux sociétés d'État concernées pour leur coopération », a ajouté M. Wirakusumah.

Emmanuel Jaclot, premier vice-président et chef des Infrastructures à la CDPQ, a déclaré : « Pour la CDPQ, l'Indonésie se démarque comme endroit attrayant pour investir, en particulier dans le secteur des infrastructures. Ce protocole d'entente est une occasion de construire conjointement un portefeuille d'actifs routiers essentiels dans l'une des économies les plus dynamiques à travers le monde, et de combiner la connaissance approfondie du marché et des réseaux locaux d'INA avec l'expertise en infrastructures internationales de la CDPQ, d'APG et d'ADIA. »

Hans-Martin Aerts, chef des Infrastructures d'APG Asset Management Asia, a déclaré : « Nous sommes heureux de nous associer à INA pour sa première plateforme d'investissement, qui soutiendra d'autres investissements en infrastructures en Indonésie. En tant qu'investisseur à long terme axé sur l'investissement durable pour des caisses de retraite, comme ABP, APG considère que le succès de l'exécution de sa stratégie repose sur les relations de collaboration à long terme. Nous nous réjouissons de cette occasion de travailler avec la CDPQ et ADIA et d'apporter une contribution substantielle à la plateforme d'investissement par l'application des meilleures pratiques en matière de performance opérationnelle et de gouvernance d'entreprise. »

Khadem Alremeithi, directeur général, Immobilier et Infrastructures d'ADIA, a déclaré : « L'Indonésie est un marché de plus en plus attrayant pour les investisseurs internationaux, avec une économie vigoureuse et en croissance, soutenue par des tendances démographiques positives. Pendant un certain nombre de mois, nous avons travaillé en étroite collaboration avec INA afin de mieux comprendre nos objectifs respectifs, et nous sommes heureux que ces discussions aient mené à la participation d'ADIA à la première plateforme d'investissement d'INA aux côtés d'autres investisseurs à long terme réputés. »