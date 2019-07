Caisse des Dépôts et Consignations : Un appui de 10 milliards d'EUR à l'économie circulaire dans l'UE

Citations

Werner Hoyer, président de la BEI, a déclaré : « La lutte contre le réchauffement climatique et les crises environnementales est le défi le plus urgent de notre époque. Le renforcement de l'économie circulaire est l'un des outils les plus puissants de notre arsenal. Cela contribuera non seulement à atteindre les objectifs de l'Accord de Paris, mais apportera également des avantages considérables à l'économie et la société. Avec l'Initiative conjointe pour l'économie circulaire, nous renforçons notre ambition et unissons nos forces pour lutter contre le gaspillage. »

Beata Daszyńska-Muzyczka, présidente du Comité de direction de BGK, a déclaré : « Chez BGK, nous sommes convaincus qu'un développement durable accompagné d'une économie circulaire est un gage de responsabilité à l'égard des générations futures. Nous nous réjouissons d'avoir mis au point, en collaboration avec nos partenaires, des solutions vraiment importantes qui appuieront des investissements innovants et respectueux de l'environnement dans l'Union européenne. Cette approche s'inscrit dans le droit fil de la feuille de route du gouvernement polonais pour une économie circulaire, basée sur la stratégie européenne en matière d'économie circulaire. La feuille de route met l'accent sur quatre priorités : soutenir l'innovation, créer un marché européen des matériaux recyclés, garantir la grande qualité de ces matériaux et développer le secteur des services. »

Éric Lombard, DG de la CDC, a quant à lui affirmé : « Avec cette initiative conjointe, le groupe Caisse des Dépôts entend soutenir davantage de projets circulaires en France et, en collaboration avec nos homologues européens, mettre en avant la pleine capacité de l'économie circulaire à parvenir à une croissance durable tout en ouvrant de nouvelles perspectives économiques pour nos territoires. »

Fabrizio Palermo, PDG de la CDP, s'est exprimé en ces termes : « Pour la toute première fois, le plan d'activité de la CDP pour la période 2019-2021cherche à intégrer la durabilité dans ses choix stratégiques. La CDP s'engage à favoriser un changement de paradigme au profit d'un modèle de développement plus durable et plus inclusif en Italie, en mettant l'accent sur les collectivités locales. Ce partenariat européen montre une nouvelle fois à quel point le rôle des institutions nationales de promotion économique est déterminant pour parvenir à une croissance et un développement durables adéquats à l'échelle européenne. »

José Carlos García de Quevedo, président de l'ICO : « L'ICO cherche à promouvoir une croissance économique inclusive et à opérer une transition vers un développement plus durable. L'appui à des alternatives telles que l'économie circulaire cadre parfaitement avec les ODD et les politiques publiques couvertes à l'échelle mondiale par le Programme de développement durable à l'horizon 2030, dont le Plan d'action de l'UE sur la finance durable et le Programme de l'État espagnol pour le changement. En tant que banques publiques de développement, nous avons la responsabilité claire de montrer la voie dans ce domaine et de nous engager pleinement à améliorer la collaboration entre les institutions européennes. »

Günther Bräunig, PDG de KfW : « KfW a toujours mis l'accent sur la durabilité : 43 % de nos financements œuvrent déjà en faveur de la protection de l'environnement et du climat. Mais aucun pays ne peut à lui seul relever les immenses défis qui se présentent dans ce domaine. C'est pourquoi une coopération étroite avec nos partenaires européens est aussi primordiale en la matière. La conservation de nos ressources naturelles est un sujet important auquel nous voulons accorder une plus grande attention ensemble à l'avenir. »

