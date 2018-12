Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Calao Finance annonce l'arrivée de ses FIP Corse Développement au capital de Digital Square, société du digital media implantée à Borgo en Corse, qui propose des services d'enchères et de réservations en ligne notamment dédiés au tourisme. A noter que Calao Finance propose actuellement la souscription au FIP Corse Développement N°3 jusqu'au 31 décembre 2018 (38% de réduction d'impôt), dédié au financement des PME corses.Digital Square possède deux filiales, Corsica Trip, qui exerce sur le secteur du e-tourisme, et Instant Privé qui démarre son activité dans le secteur du e-commerce.Corsica Trip via sa plateforme en ligne Bycorsicatrip permet à ses clients de réserver des vols à destination/à partir de la Corse à des prix attractifs. L'offre de Corsica Trip se caractérise par un système d'enchères : une offre unique et un nombre de participants illimité pouvant enchérir gratuitement dans un laps de temps donné.La société propose aujourd'hui une douzaine de destinations, en France comme Nice, Toulouse, Marseille, Lyon et Paris, et en Europe, Londres, Porto, Prague ou Venise.À court terme, le site souhaite devenir la plateforme incontournable pour la réservation de séjours en Corse, en intégrant en plus des vols, la réservation de ferries et plus largement l'ensemble des activités touristiques. Par la suite, la société souhaite décliner son système à d'autres zones géographiques.La Corse est une région très prisée avec une fréquentation en hausse depuis plusieurs années (+ 6,3 % en 2017, après + 5,7 % en 2016).Sur l'île, les trafics aériens enregistrent un nouveau record annuel en 2017 avec 4,03 millions de voyageurs, soit une progression de 9,7 % par rapport à 2016.L'autre activité, en phase de déploiement, est le site Instant Privé qui permet à des sociétés corses qui n'ont pas ou peu de visibilité sur internet de digitaliser leurs stocks dormant en les mettant en vente sur la plateforme web d'Instant Privé.Comme Corsica Trip, le système repose sur des enchères. L'offre du site est en cours de construction mais répond à un besoin de digitalisation et de diffusion d'offre de produits et de services au niveau local.