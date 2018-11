Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Calao Finance annonce l'arrivée de son FCPI Expertise Calao N°2 au capital d'Edgewhere leader de l'anonymisation des données, accompagné de GCX le véhicule d'investissement de Georges Croix " serial entrepreneur " dans l'informatique qui apportera son expertise métier. Le financement global est de 1 million d'euros. Cet apport en fonds propres va permettre d'accélérer le développement commercial et renforcer l'équipe R&D.Créée en 2015 par 3 associés, Cyril Dever, Goulven Aubrée et Jean-Michel Moulié, Edgewhere est une entreprise spécialisée dans l'enrichissement, la résolution d'identité et l'anonymisation de données de contacts nominatives.Edgewhere double son chiffre d'affaires chaque année depuis sa création. La société vise à être le leader de " l'opt-in universel " d'ici 5 ans en France et à l'international en s'appuyant sur le développement de sa blockchain d'identité