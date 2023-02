Calao Finance lance son nouveau Fonds de private equity

La société de gestion de capital investissement Calao Finance annonce le lancement du Fonds Calao Participations N°3, le troisième opus de sa gamme de Fonds de private equity dédié à l'apport cession remploi. Au côté de sa gamme de Fonds thématiques, Calao Participations N°3 couvre l'ensemble des univers que suit Calao Finance : des innovations de rupture comme la robotique ou la gestion de l'eau, aux innovations de marché comme l'intelligence artificielle, en passant par les actifs tangibles de la transition agroécologique (agriculture et viticulture).



Le dispositif de remploi permet aux dirigeants et actionnaires cédant leurs entreprises, d'optimiser la fiscalité des plus-values en réinvestissant 60% de leurs produits de cession dans des PME françaises. Ce mécanisme est vertueux car il permet de financer et d'accélérer le développement des PME créatrice d'emplois et de valeurs sur le territoire.



Indépendamment de son éligibilité au remploi, le fonds offre aux investisseurs une solution d'allocation diversifiée en private equity dans des PME de croissance.



Le FPCI (Fonds Professionnel de Capital Investissement) investira à terme dans une vingtaine de PME françaises. Le fonds est classifié SFDR 8.