Calao Finance renforce son empreinte dans la viticulture raisonnée avec Jean-Baptiste Bourotte

Calao Finance a annoncé l'arrivée de Jean-Baptiste Bourotte comme Senior Advisor, dans le cadre de sa politique d'investissement dédiée à la transition agroécologique, agricole et viticole. Calao Finance est notamment engagé dans le dispositif Vitirev de la Région Nouvelle Aquitaine (accélérer la sortie des pesticides dans la viticulture, en finançant la transition agroécologique, HVE3, bio, des exploitations viticoles), issu de l'appel à projets "Territoires d'innovation" de l'Etat.



Jean-Baptiste Bourotte est un opérateur reconnu de la viticulture raisonnée. Il est propriétaire de 4 domaines en région Nouvelle Aquitaine (labellisés HVE3) et d'une maison de négoce certifiée distributeur Bio.



Il est par ailleurs administrateur au Conseil des Vins de Saint-Emilion, membre actif de l'association Bordeaux Oxygène et conseiller au Commerce Extérieur.



La société de gestion propose notamment le Fonds Calao Participations N°2 dédiée au remploi pour l'apport-cession (150-0 B Ter). Le Fonds est labelisé Relance par l'Etat et suit la charte ESG du gérant de Fonds.