Calao Finance rentre au capital d'Acwa Robotics

Calao Finance est entré au capital d'Acwa Robotics, société française implantée à Aix en Provence et Bastia, spécialisée dans les solutions robotiques autonomes pour la cartographie et l'inspection des canalisations d'eau potable et d'eau brute. Acwa Robotics lève plus d'1 million d'euros pour répondre à la problématique de vétusté des réseaux d'eau mondiaux, auprès de Calao Finance, Sofimac Innovation et de Région Sud Investissement afin d'accélérer l'industrialisation de ses solutions de cartographie et d'inspection des canalisations d'eau potable et brut en France et à l'international.



Ces robots répondent à la problématique de perte d'eau sur le réseau français évaluée à près d'1 milliard de mètres cubes d'eau du fait de la vétusté de canalisations.



En permettant d'optimiser le renouvellement des réseaux de distribution, les technologies développées par Acwa Robotics permettent une meilleure gestion de l'eau.