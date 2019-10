Calendrier des publications financières 2018/20 d'AKKA

Regulatory News:

AKKA (Paris:AKA) annonce le calendrier prévisionnel suivant de publication des résultats financiers trimestriels, semestriels et annuels 2020 :

Événement Communiqué de Presse* Présentation Chiffre d'affaires du troisième trimestre 2019 Mardi 12 novembre 2019 Chiffre d'affaires 2019 Jeudi 6 février 2020 Résultats 2019 Mardi 17 mars 2020 Mercredi 18 mars 2020 Chiffre d'affaires du premier trimestre 2020 Mercredi 6 mai 2020 Chiffre d'affaires du premier semestre 2020 Lundi 27 juillet 2020 Résultats du premier semestre 2020 Mardi 15 septembre 2020 Mercredi 16 septembre 2020 Chiffre d'affaires du troisième trimestre 2020 Jeudi 5 novembre 2020

* Communiqué de presse publié après la clôture de la bourse (sous réserve de modification)

