Calendrier des semaines 1 à 4 en 2019 (CP, résultats, BNS, etc.)

Ci-dessous, les principaux événements au calendrier (conférences de presse de bilan, autres conférences de presse, publications, etc.) des semaines 1 à 4, du 31 décembre 2018 au 26 janvier 2019 (explications d'abréviations en fin de texte):

31.12.2018 - Saint Sylvestre, SIX fermée, service AWP réduit 01.01.2019 - Nouvel An, SIX fermée, pas de service AWP 02.01.2019 - 2 janvier, SIX fermée, service AWP réduit 03.01.2019 09:30 Indice PMI des directeurs d'achat décembre 10:15 CP annuelle de l'Union suisse des paysans, Hergiswil b. Willisau 04.01.2019 07:00 Jungfraubahn: fréquentation 2018 07.01.2019 - ras 08.01.2019 06:00 Sika: chiffre d'affaires 2018 07:45 Seco: chômage décembre 08:00 AFF/BNS: emprunt Confédération, annonce 08:30 OFS: chiffres d'affaires du commerce de détail novembre 09:15 CS Retail Outlook 2019: le commerce de détail suisse face à la concurrence internationale, Zurich 10:30 Raiffeisen: CP prévisions économiques, Zurich 09.01.2019 09:00 BNS: réserves de devises décembre 09:15 OFS: indice des prix à la consommation CPI décembre 11:15 AFF/BNS: emprunt Confédération, résultat - Médias suisses: journée des Trois Rois, Zurich 10.01.2019 06:00 Bossard: chiffre d'affaires 2018 09:30 CP des banques employeurs, Zurich 09:30 EY: CP baromètre des banques 2019, Zurich 11.01.2019 07:00 Richemont: chiffre d'affaires T3 14.01.2019 - Salon horloger de Genève SIHH (jus. 17.1) 15.01.2019 07:00 Lindt&Sprüngli: chiffre d'affaires 2018 07:00 Partners Group: masse sous gestion 2018 17:30 Flughafen Zürich: statistiques décembre - Schaffner: as. g. 16.01.2019 08:30 Swiss Life AM: CP perspectives 2019, Zurich - Crypto Finance Conference (jus. 18.1), St. Moritz 17.01.2019 07:00 Geberit: chiffre d'affaires 2018 (CC 09:00) 18.01.2019 07:00 Hypo Lenzburg: résultats 2018 07:00 Zehnder: chiffre d'affaires 2018 09:15 OFS: prix production-importation PPI décembre 11:00 Commerzbank Suisse: présentation de l'étude 'Big Data, Smart Data', Zurich 21.01.2019 06:30 Interroll: chiffre d'affaires 2018 06:45 UBS: résultats 2018 22.01.2019 06:30 Tornos: entrées de commandes/chiffre d'affaires 2018 07:00 Arbonia: chiffre d'affaires 2018 07:00 Galenica: chiffre d'affaires 2018 07:00 Komax: chiffres clés 2018 07:00 SGS: résultats 2018 - FINANZ'/IMMO '19 (y. c. 23.1), Zurich - WEF 2019, Davos (jus. 25.1) 23.01.2019 07:00 Autoneum: chiffre d'affaires 2018 07:00 Barry Callebaut: volumes/chiffre d'affaires 3 mois 07:00 Zur Rose: chiffre d'affaires 2018 - WEF 2019 24.01.2019 06:45 Huber+ Suhner: chiffre d'affaires 2018 07:00 Belimo: chiffre d'affaires 2018 08:30 SGE/CS: perspectives d'exportations des PME au 1er trimestre 2019 - WEF 2019 25.01.2019 05:00 Starrag: chiffre d'affaires 2018 06:30 Financière Tradition: chiffre d'affaires 2018 06:30 HBM: résultats t3 06:30 SFS: chiffre d'affaires 2018 07:00 Givaudan: résultats 2018 (CC 15:00) - WEF 2019 (dernier jour) CP: conférence de presse CC: conference call (conférence téléphonique) CPB: conférence de presse de bilan BC: banque cantonale c. adm./c.a.: conseil d'administration as. g.: assemblée générale alloc.: allocution chif. aff./CA: chiffre d'affaires S: semestre T: trimestre RAS: rien à signaler

Sans garantie d'exactitude et d'exhaustivité

