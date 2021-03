Calendrier des semaines 13 à 16 en 2021 (CP, résultats, BNS, etc.)

Zurich (awp) - Ci-dessous, les principaux événements au calendrier (conférences de presse de bilan, autres conférences de presse, publications, etc.) des semaines 13 à 16, du 29 mars 2021 au 24 avril 2021 (explications d'abréviations en fin de texte)

29.03.2021 17:00 Belimo: as. g. 30.03.2021 06:00 Schlatter: résultats 2020 07:00 Baloise Bank Soba: résultats 2020 07:00 Peach Property: résultats 2020 07:00 Pierer Mobility: résultats 2020 07:00 Varia US: résultats 2020 (CC 14:00) 09:00 KOF: baromètre conjoncturel mars 10:30 Migros: CPB 2020 10:00 Peach Property: CPB 2020 11:00 BAK: prévisions de printemps (y. c. PIB, en ligne) 17:00 Bobst: as. g. 17:00 Mobimo: as. g. - Implenia: as. g. - Meier Tobler: as. g. - SF Urban: as. g. 31.03.2021 06:00 Orascom DH: résultats 2020 (CC 15:00) 06:00 Spice Private: résultats 2020 06:30 Perfect Holding: résultats 2020 07:00 Medacta: résultats 2020 (CC 15:00) 07:00 Poenina: résultats 2020 07:00 Vaudoise: résultats 2020 09:00 BNS: volume des interventions sur le marché des devises au T4 09:00 Poenina: CPB 2020 09:00 Vaudoise: CPB 2020 (en ligne) 10:00 Indice CS-CFA mars 18:00 Castle Alternative: résultats 2020 - Coltene: as. g. - Huber+Suhner: as. g. - Ina Invest: as. g. - Inficon: as. g. - Intershop: as. g. - Leonteq: as. g. - PSP Swiss Property: as. g. - Swisscom: as. g. - Valora: as. g. 01.04.2021 08:30 OFS: chiffres d'affaires du commerce de détail février 08:30 OFS: inflation mars 09:30 Indices PMI des directeurs d'achat mars 10:30 Schweiter: as. g. - Forbo: as. g. 02.04.2021 - Vendredi Saint, pas de service AWP 05.04.2021 - Lundi de Pâques, service AWP réduit 06.04.2021 07:00 Valartis: résultats 2020 08:30 OFS: statistiques d'hébergement février 11:00 Wasserwerke Zug WWZ: CPB 2020 - Polyphor: as. g. 07.04.2021 19:00 Alpine Select: résultats 2020 - Clariant: as. g. - Mobilezone: as. g. - Zurich Insurance: as. g. 08.04.2021 06:30 Jungfraubahn: résultats 2020 10:00 Repower: CPB 2020 18:00 Zwahlen et Mayr: résultats 2020 10:30 UBS: as. g. - Adecco: as. g. - Evolva: as. g. - Fundamenta: as. g. 09.04.2021 06:00 Ems-Chemie: chiffre d'affaires T1 07:45 Seco: chômage mars 09:00 BNS: réserves de devises à fin mars - Acrevis Bank: as. g. - Straumann: as. g. - TX Group: as. g. - VZ Holding: as. g. 12.04.2021 06:00 Bossard: chiffre d'affaires T1 06:45 Hochdorf: résultats 2020 07:00 Burkhalter: résultats 2020 09:00 Burkhalter: CPB 2020 09:30 Hochdorf: CPB 2020 (en ligne) - Bossard: as. g. 13.04.2021 06:30 Givaudan: chiffre d'affaires T1 07:00 SHL: résultats 2020 07:30 Montana Tech: résultats 2020 08:00 AFF/BNS: emprunt Confédération (annonce) 10:30 La Mobilière: résultats 2020 (avec CPB) - Newron: as. g. - Oerlikon: as. g. - Tecan: as. g. - Zug Estates: as. g. 14.04.2021 11:15 AFF/BNS: emprunt Confédération (résultat) 17:40 Flughafen Zürich: statistiques mars 17:45 Gurit: chiffre d'affaires T1 10:00 Julius Bär: as. g. 16:30 Gurit: as. g. - Geberit: as. g. - Komax: as. g. - Sulzer: as. g. - Tornos: as. g. 15.04.2021 07:00 Relief: résultats 2020 07:00 VAT: marche des affaires T1 - BNS: apéro du marché monétaire (en ligne) 15:30 Bucher: as. g. 16:00 Elma: as. g. - BVZ: as. g. - Calida: as. g. - Cicor: as. g. - Emmi: as. g. - Kardex: as. g. - Kudelski: as. g. - Nestlé: as. g. - Rieter: as. g. 16.04.2021 06:45 Conzzeta: chiffre d'affaires T1 08:30 OFS: prix production-importation mars - Allreal: as. g. - Swiss Re: as. g. 19.04.2021 07:00 Swiss: résultats T1 - Kuros: as. g. 20.04.2021 06:00 Sika: chiffre d'affaires T1 07:00 Zur Rose: marche des affaires T1 08:30 OFS: marché du travail 2020 17:40 Temenos: résultats T1 17:45 Groupe Minoteries: résultats 2020 - Swiss Biotech Day, Basel 17:30 Vontobel: as. g. - BPDG: as. g. - Feintool: as. g. - IVF Hartmann: as. g. - Sika: as. g. 21.04.2021 07:00 GAM: rapport intermédiaire T1 07:00 BC de Glaris: résultats T1 07:00 Lalique: résultats 2020 07:00 Phoenix Mecano: résultats T1 07:00 Roche: chiffre d'affaires T1 07:00 Romande Energie: résultats 2020 18:00 Villars: résultats 2020 14:00 Ascom: as. g. 14:00 Molecular Partners: as. g. - Basilea: as. g. - Conzzeta: as. g. - Georg Fischer: as. g. - SIG Combibloc: as. g. - Vetropack: as. g. - BC du Valais: as. g. 22.04.2021 06:15 Barry Callebaut: résultats S1 (CC 10:00) 07:00 Credit Suisse: résultats T1 07:00 Idorsia: résultats T1 07:00 Inficon: résultats T1 07:15 Nestlé: chiffre d'affaires T1 08:00 AFD: commerce extérieur/exportations horlogères mars/T1 - BAK: jubilée des 40 ans, Bâle - Bank Linth: as. g. - Cembra: as. g. - Comet: as. g. - Flughafen Zürich: as. g. - Hiag: as. g. - SFS: as. g. - Siegfried: as. g. - U-blox: as. g. 23.04.2021 06:30 LafargeHolcim: résultats T1 06:30 Schindler: résultats T1 07:00 Airesis: résultats 2020 07:00 BB Biotech: résultats T1 16:00 Mikron: as. g. - Arbonia: as. g. - Edisun Power: as. g. - BC de Glaris: as. g. - Medartis: as. g. - Starrag: as. g. - Swiss Life: as. g. Starrag: as. g. Swiss Life: as. g. 24.04.2021 - BC des Grisons: as. g. CP: conférence de presse CC: conference call (conférence téléphonique) CPB: conférence de presse de bilan BC: banque cantonale c. adm./c.a.: conseil d'administration as. g.: assemblée générale alloc.: allocution chif. aff./CA: chiffre d'affaires S: semestre T: trimestre RAS: rien à signaler

