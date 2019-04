Calendrier des semaines 17 à 20 en 2019 (CP, résultats, BNS, etc.)

Zurich (awp) - Ci-dessous, les principaux événements au calendrier (conférences de presse de bilan, autres conférences de presse, publications, etc.) des semaines 17 à 20, du 22 avril 2019 au 18 mai 2019 (explications d'abréviations en fin de texte):

22.04.2019 - Lundi de Pâques, service AWP réduit 23.04.2019 - ras 24.04.2019 07:00 Credit Suisse: résultats T1 07:00 BC de Glaris: résultats T1 07:00 Novartis: résultats T1 07:00 Phoenix Mecano: résultats T1 09:30 Phoenix Mecano: CPB 2018, Zurich 10:00 CS-CFA Index April 11:15 Vetropack: as. g., St. Prex 17:00 Zwahlen et Mayr: as. g., Aigle 17:00 BC de Saint-Gall: as. g., Saint-Gall 25.04.2019 06:00 Bucher: chiffre d'affaires T1 06:45 UBS: résultats T1 07:00 Kühne+Nagel: résultats T1 07:25 BNS: résultats T1 09:15 BAK: prévisions de printemps (jus. 12:00), Bâle 10:30 GastroSuisse: CP annuelle, Berne 10:00 Comet: as. g., Berne 15:30 Flughafen Zurich: as. g., aéroport de Zurich 16:00 Elma: as. g., Wetzikon 16:00 Mikron: as. g., Bienne - BC de Bâle-Ville: assemblée des détenteurs de bons de participation - KTM Industries: as. g. 26.04.2019 06:30 CFT: résultats T1 06:30 Schindler: résultats T1 07:00 BB Biotech: résultats T1 17:30 EEII: résultats 2018 10:00 BNS: as. g. avec alloc. Thomas Jordan et Jean Studer, Berne 10:00 Hapimag: as. g., Baar 10:15 Bâloise: as. g., Bâle 10:30 Credit Suisse: as. g., Zurich 15:00 EFG International: as. g., Zurich 17:00 Starrag: as. g., Rorschacherberg 17:30 VP Bank: as. g., Vaduz 18:00 BC de Glaris: as. g. - Banque Privée Edmond de Rothschild: as. g. 29.04.2019 07:00 Santhera: résultats 2018 11:30 Swipra: CP analyse à mi-saison des assemblées générales 2019, Zurich 17:30 LumX: résultats 2018 10:00 Investis: as. g., Zurich 15:00 Ceva Logistics: as. g., Cham 30.04.2019 03:00 Logitech: résultats T4 2018/19 (CC 14:30) 07:00 Airopack: résultats 2018 07:00 Blackstone Res.: résultats 2018 07:00 Clariant: chiffre d'affaires/EBITDA T1 07:00 Feintool: résultats T1 07:00 Straumann: résultats T1 (CC 09:00) 07:15 AMS: résultats T1 (CC 10:00) 07:30 Panalpina: chiffres DSV T1 (CC 11:00) 07:30 Swiss: résultats T1 08:00 Glencore: rapport de production T1 09:00 KOF: baromètre conjoncturel 18:00 The Native: résultats 2018 10:00 Feintool: as. g., Bienne 14:00 Schmolz+Bickenbach: as. g., Lucerne 14:00 Swiss Life: as. g., Zurich 15:00 Varia US: as. g., Zurich 16:00 Cham Group: as. g., Cham 16:00 Coltene: as. g., Altstätten 16:30 Banque Cler: as. g., Bâle 17:30 BC de Genève: as. g., Genève - BC du Jura: as. g. 01.05.2019 - Fête du travail, service AWP restreint 17:30 SFS: as. g., Widnau 02.05.2019 07:00 Geberit: résultats T1 (CC 09:00) 07:00 Valiant: résultats T1 07:15 Swisscom: résultats T1 (CC 09:00) 08:30 OFS: chiffres d'affaires du commerce de détail mars 09:30 Indice PMI des directeurs d'achat avril 10:00 ABB: as. g., Zurich 10:00 Lindt&Sprüngli: as. g., Zurich 10:00 Meyer Burger: as. g., Thoune 10:30 UBS: as. g., Bâle 14:30 Galenica: as. g., Berne 16:00 BC vaudoise: as. g. 16:00 Messe Schweiz: as. g., Bâle 03.05.2019 07:00 Swiss Re: résultats T1 (CC 09:00) 07:45 Seco: climat de consommation (sondage avril) 08:30 OFS: inflation CPI avril 09:00 KOF: indicateur de l'emploi 10:00 Helvetia: as. g., Saint-Gall 11:00 Idorsia: as. g., Bâle 13:30 Von Roll: as. g., Lucerne 14:30 Interroll: as. g., Sant'Antonino 17:00 Metall Zug: as. g., Zoug 18:00 LLB: as. g., Schaan 04.05.2019 15:00 BC de Zoug: as. g., Zoug - BC des Grisons: as. g. des détenteurs de bons de participation, Coire 06.05.2019 06:00 Datacolor: résultats S1 2018/19 16:00 SIX: Swiss Lending Conference 2019 (dès...), Zurich 07.05.2019 06:00 Schaffner: résultats S1 2018/19 (CC 10:00) 06:45 Oerlikon: résultats T1 (CC 14:00) 07:00 Adecco: résultats T1 (CC 11:00) 07:00 PSP Swiss Property: résultats T1 07:00 SIG Combibloc: Trading Statement T1 08:00 AFF/BNS: emprunt Confédération, annonce 08:30 OFS: statistiques d'hébergement mars 09:00 BNS: réserves de devises fin avril 10:00 KOF: sondage conjoncturel avril 10:00 Hupac SA: CPB 2018, Zurich - Nestlé: séminaire pour investisseurs (14:35 à 00:00 CEST), Arlington/US 13:30 BFW: as. g., Frauenfeld 10:00 Kühne+Nagel: as. g., Schindeleggi 15:00 Orascom DH: as. g., Altdorf - Swiss Biotech Day, Bâle 08.05.2019 07:45 Seco: statistiques du chômage avril 11:15 AFF/BNS: emprunt Confédération, résultat 18:00 Pargesa: résultats T1 - Cosmo: journée recherche et développement, Zurich 10:30 Obseva: as. g., Genève 14:30 Vifor Pharma: as. g., Dübendorf 15:00 Pargesa: as. g. - lastminute.com N.V.: as. g. 09.05.2019 06:45 Zurich Insurance: Update T1 07:00 Molecular Partners: T1 Management Statement 07:00 Schmolz+Bickenbach: résultats T1 (CC 10:00) 07:00 Swiss Life: rapport intermédiaire T1 09:00 Leclanché: as. g., Yverdon-les-Bains 11:00 Glencore: as. g., Zoug 14:00 Dufry: as. g. , Bâle - Peach Property: as. g. 08:45 SIX: Exchange Traded Product Day (dès...), Zurich 10.05.2019 10:00 Nebag: as. g., Zurich - Medartis: as. g. - Swissquote: as. g. 13.05.2019 13:00 Swiss: statistiques avril 17:30 Flughafen Zürich: statistiques avril 14:00 Jungfraubahn: as .g., Interlaken 16:30 Vaudoise: as. g., Lausanne 14.05.2019 07:00 Dufry: résultats T1 08:30 OFS: prix production-importation PPI avril 10:00 Endress+Hauser: CPB 2018, Bâle 14:00 Castle Private: as. g. 17:00 Valartis: as. g., Zurich - Alpiq: as. g., Olten - BC bernoise: as. g. - Schlatter: as. g. - Sensirion: as. g. - AWP: forum "sécurité sociale", Berne 15.05.2019 07:00 LafargeHolcim: résultats T1 07:00 Orascom DH: résultats T1 09:00 Groupe E: CPB 2018, Granges-Paccot 09:00 Dufry: journée des investisseurs (jus. 14:00), Zurich - Groupe Mutuel: résultats 2018 10:15 Villars: as. g. 14:00 Castle Alternative:, Pfäffikon/SZ - LafargeHolcim: as. g. - Orell Füssli:, as. g., Zurich - Partners Group: as. g. - Temenos:, as. g., Genève - The Native:, as. g., Bâle 16.05.2019 06:45 Sunrise: résultats T1 07:00 lastminute.com: objectifs pour 2019 08:30 OFS: sondage marché du travail T1 11:00 Alpine Select:, as. g., Zoug - APG SGA: as. g. - Valiant:, as. g., Lucerne - VAT: as. g. 17.05.2019 07:30 Richemont: résultats 2018/19 (Webcast 09:30) 15:00 Phoenix Mecano:, as. g., Schaffhouse - Edisun Power:, as. g, Zurich 10:00 Private Banking Day (jus. 14:30), Lucerne CP: conférence de presse CC: conference call (conférence téléphonique) CPB: conférence de presse de bilan BC: banque cantonale c. adm./c.a.: conseil d'administration as. g.: assemblée générale alloc.: allocution chif. aff./CA: chiffre d'affaires S: semestre T: trimestre RAS: rien à signaler

