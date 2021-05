Calendrier des semaines 19 à 22 en 2021 (CP, résultats, BNS, etc.)

Zurich (awp) - Ci-dessous, les principaux événements au calendrier (conférences de presse de bilan, autres conférences de presse, publications, etc.) des semaines 19 à 22, du 10 mai 2021 au 5 juin 2021 (explications d'abréviations en fin de texte).

10.05.2021 - Aluflexpack: as. g. - Vaudoise: as. g. 11.05.2021 07:00 PEH: résultats 2020/21 07:00 Swiss Life: résultats T1 (CC 10:00) 08:00 AFF/BNS: emprunt Confédération, annonce 13:30 Comco: CP annuelle 10:00 Swatch: as. g. - Castle Private: as. g. - Orell Füssli: as. g. - Valartis: as. g. 12.05.2021 06:45 Zurich Insurance: marche des affaires T1 (CC 13:00) 07:00 Varia US: marche des affaires T1 11:15 AFF/BNS: emprunt Confédération, résultat 17:40 Flughafen Zürich: statistiques avril - Castle Alternative: as. g, - Galenica: as. g, - Idorsia: as. g, - Partners Group: as. g, - Villars: as. g, 13.05.2021 - Ascension, service AWP réduit 14.05.2021 - ras 17.05.2021 08:30 OFS: prix production-importations avril - Alpine Select: as. g. - Jungfraubahn: as. g. 18.05.2021 06:00 Orascom DH: résultats T1 07:00 Sonova: résultats 2020/21 (CC 09:30) 08:30 OFS: indice des prix de l'immobilier au T1 - BC bernoise: as. g. - Blackstone Res.: as. g. - Dufry: as. g. - Nebag: as. g. - Sensirion: as. g. - VAT: as. g. 19.05.2021 07:00 Julius Bär: masse sous gestion 4 mois 07:00 Lem: résultats 2020/21 (CC 10:00) 07:00 Züblin: résultats 2020/21 - CFT: as. g. - Poenina: as. g. - Valiant: as. g. 20.05.2021 06:30 Dufry: marche des affaires T1 (CC 14:30) 14:00 Assura: CPB 2020 - Adval Tech: as. g. - SoftwareONE: as. g. - Temenos: as. g. 21.05.2021 07:00 LM Group: résultats T1 07:30 Richemont: résultats 2020/21 (CC 09:30) 08:30 OFS: production, commandes et chiffres d'affaires du secteur secondaire au T1 - Formulafirst: as. g. - Phoenix Mecano: as. g. 24.05.2021 - Lundi de Pentecôte, service AWP réduit 25.05.2021 - Arundel: as. g. - Burkhalter: as. g. - GMSA: as. g. - Medacta: as. g. - Wisekey: as. g. 26.05.2021 07:00 Ypsomed: résultats 2020/21 10:00 Indice CS-CFA mai - Achiko: as. g. - Warteck Invest: as. g. 27.05.2021 08:00 AFD: commerce extérieur/exportations horlogères avril 08:30 OFS: baromètre de l'emploi au T1 - SGS: journées des investisseurs (et 28.5, en ligne) - EEII: as. g. - Peach Property: as. g. - Spice Private: as. g. 28.05.2021 07:00 Dottikon ES: résultats 2020/21 09:00 KOF: baromètre conjoncturel mai - Cosmo: as. g. - Lalique: as. g. - Obseva: as. g. - Perfect Holding: as. g. 31.05.2021 - ras 01.06.2021 07:00 Aryzta: chiffre d'affaires T33 07:00 Burckhardt: résultats 2020/21 08:00 OFL: taux hypothécaire de référence 08:30 OFS: chiffres d'affaires du commerce de détail avril 09:00 Seco: PIB au 1er trimestre 09:30 Indices PMI des directeurs d'achat mai 02.06.2021 - AMS: as. g. PEH: GV 03.06.2021 - ras 04.06.2021 - CPH: as. g. extra. (transaction avec Uetikon Industrieholding) CP: conférence de presse CC: conference call (conférence téléphonique) CPB: conférence de presse de bilan BC: banque cantonale c. adm./c.a.: conseil d'administration as. g.: assemblée générale alloc.: allocution chif. aff./CA: chiffre d'affaires S: semestre T: trimestre RAS: rien à signaler

Sans garantie d'exactitude et d'exhaustivité

