Calendrier des semaines 21 à 24 en 2021 (CP, résultats, BNS, etc.)

Zurich (awp) - Ci-dessous, les principaux événements au calendrier (conférences de presse de bilan, autres conférences de presse, publications, etc.) des semaines 21 à 24, du 25 mai 2021 au 19 juin 2021 (explications d'abréviations en fin de texte).

25.05.2021 09:00 Helvetia: CP prévoyance professionnelle 09:15 CS: CP où vit-on le plus avantageusement en Suisse 10:00 KOF: CP prévisions pour le tourisme suisse 14:00 AXA Assurances: CP compte d'exploitation de la prévoyance professionnelle 2020 - Arundel: as. g. - GMSA: as. g. - Medacta: as. g. - Wisekey: as. g. 26.05.2021 07:00 Ypsomed: résultats 2020/21 08:30 Salt: résultats T1 10:00 Indice CS-CFA mai - Achiko: as. g. - Warteck Invest: as. g. 27.05.2021 08:00 AFD: commerce extérieur/exportations horlogères avril 08:30 OFS: baromètre de l'emploi au T1 08:30 OFS: estimation trimestrielle de l'évolution des salaires nominaux 10:00 Swico: la Suisse doit agir, 10 points pour la numérisation - SGS: journées des investisseurs (et 28.05, en ligne) 15:00 Spice Private: as. g. - EEII: as. g. - Peach Property: as. g. 28.05.2021 07:00 Dottikon ES: résultats 2020/21 09:00 KOF: baromètre conjoncturel mai - Cosmo: as. g. - Lalique: as. g. - Obseva: as. g. - Perfect Holding: as. g. 31.05.2021 - ras 01.06.2021 07:00 Aryzta: chiffre d'affaires T33 07:00 Burckhardt: résultats 2020/21 08:00 OFL: taux hypothécaire de référence 08:30 OFS: chiffres d'affaires du commerce de détail avril 09:00 Seco: PIB au 1er trimestre 09:30 Indices PMI des directeurs d'achat mai 02.06.2021 - AMS: as. g. PEH: as. g. 03.06.2021 08:30 BC Saint-Gall: CP endettement de l'état et son influence sur le marché des actions 04.06.2021 - Banque Profil de Gestion: as. g. extra. - CPH: as. g. extra. (transaction avec Uetikon Industrieholding) - Congrès pharma ASCO (en ligne, jus. 8.6) 07.06.2021 07:45 Seco: chômage mai 08:30 OFS: inflation mai 09:00 BNS: réserves de devises fin mai - Airesis: as. g. 08.06.2021 08:00 AFF/BNS: emprunt Confédération, annonce 08:30 OFS: statistiques d'hébergement avril/saison d'hiver 16:30 Forum des banques (dès...), Zurich 09.06.2021 08:30 ZKB: CP étude caisses de pension 2021 11:15 AFF/BNS: emprunt Confédération, résultat - Hochdorf: as. g. 10.06.2021 17:40 Flughafen Zürich: statistiques mai 18:00 New Value: résultats 2020/21 - journée des banquiers privés, Genève 11.06.2021 - ras 14.06.2021 08:30 OFS: la parahôtellerie au T4 et en 2020 08:30 OFS: prix production-importation mai - CPH: journée des investisseurs, Perlen - EPH: as. g. 15.06.2021 09:00 Seco: prévisions conjoncturelles juin - Sulzer: journée des investisseurs - Sonova: as. g. 16.06.2021 - Addex: as. g. 17.06.2021 06:30 BNS: rapport sur la stabilité financière 2021 08:00 ADF: commerce extérieur/exportations horlogères mai 09:00 BNS: statistiques bancaires 2020 09:30 BNS: appréciation de la politique monétaire (avec CP) 18.06.2021 - HBM: as. g. CP: conférence de presse CC: conference call (conférence téléphonique) CPB: conférence de presse de bilan BC: banque cantonale c. adm./c.a.: conseil d'administration as. g.: assemblée générale alloc.: allocution chif. aff./CA: chiffre d'affaires S: semestre T: trimestre RAS: rien à signaler

Sans garantie d'exactitude et d'exhaustivité

awp