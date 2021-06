Calendrier des semaines 24 à 27 en 2021 (CP, résultats, BNS, etc.)

Zurich (awp) - Ci-dessous, les principaux événements au calendrier (conférences de presse de bilan, autres conférences de presse, publications, etc.) des semaines 24 à 27, du 14 juin 2021 au 10 juillet 2021 (explications d'abréviations en fin de texte).

14.06.2021 08:30 OFS: la parahôtellerie au T4 et en 2020 08:30 OFS: prix production-importation mai - CPH: journée des investisseurs, Perlen - EPH: as. g. 15.06.2021 09:00 CS: CP gastronomie et tourisme après la crise (en ligne) 09:00 Seco: prévisions conjoncturelles juin 09:00 Sulzer: journée des investisseurs (jus. 16:00) 09:30 TUI Suisse: point de presse sur la situation actuelle - Sonova: as. g. 16.06.2021 - Zur Rose: journée des investisseurs - Addex: as. g. 14:00 Forum commercial GfK 2021 (jus. 15:30) 17.06.2021 06:30 BNS: rapport sur la stabilité financière 2021 08:00 ADF: commerce extérieur/exportations horlogères mai 09:00 BNS: statistiques bancaires 2020 09:30 BNS: appréciation de la politique monétaire (avec CP) 10:30 Pictet: CP perspectives des marchés juin et 2e semestre (en ligne) 18.06.2021 - HBM: as. g. - New Value: as. g. extra. (augmentation de capital, nouveaux administrateurs, etc.) - Relief Therapeutics: as. g. 21.06.2021 10:00 Greenpeace: CP fonds de placements durables (en ligne) 22.06.2021 09:00 KOF: prévisions d'été 09:00 BNS: balance des paiements au T1 - Helvetia: journée des investisseurs - LM Group: as. g. - Santhera: as. g. - Züblin: as. g. 23.06.2021 07:00 Klingelnberg: résultats 2020/21 07:30 BNS: sondage moyens de paiements 2020 (CP 09:30) 09:30 Coltene: journée des investisseurs (dès...) 24.06.2021 06:30 Carlo Gavazzi: résultats 2020/21 08:30 OFS: indice des prix à la construction avril 11:00 Swiss Re: journée des médias (dès...) 11:00 Swissmem: journée de l'industrie (dès...), Lugano - Landis+Gyr: as. g. - Lem: as. g. - Swiss Telecommunication Summit 25.06.2021 - CI Com: as. g. 28.06.2021 07:00 Titlisbahnen: résultats S1 29.06.2021 - Highlight Event: as. g. - Romande Energie: as. g. 30.06.2021 09:00 KOF: baromètre conjoncturel juin 09:00 BNS: volume des interventions sur le marché des devises au T1 10:00 Indice CS-CFA juin 09:00 Leclanché: as. g. - The Native: as. g. - Ypsomed: as. g. 01.07.2021 08:30 OFS: chiffres d'affaires du commerce de détail mai 08:30 OFS: inflation juin 09:30 Indices PMI des directeurs d'achat juin 09:00 ZKB: présentation pour détenteurs de bonds (dès..., webcast) 02.07.2021 - Burkhalter: as. g. - Dottikon ES: as. g. 03.07.2021 - Burckhardt: as. g. 05.07.2021 08:30 OFS: statistiques d'hébergement mai 11:00 Industrie des matières plastiques: CP annuelle, Zurich 06.07.2021 - FuW: forum "Fintech 2021" 07.07.2021 06:30 Hypi Lenzburg: résultats S1 09:00 BNS: réserves de devises à fin juin 08.07.2021 07:45 Seco: chômage juin 09.07.2021 - IGEA Pharma: as. g. CP: conférence de presse CC: conference call (conférence téléphonique) CPB: conférence de presse de bilan BC: banque cantonale c. adm./c.a.: conseil d'administration as. g.: assemblée générale alloc.: allocution chif. aff./CA: chiffre d'affaires S: semestre T: trimestre RAS: rien à signaler

