Calendrier des semaines 25 à 28 en 2019 (CP, résultats, BNS, etc.)

17.06.2019 08:30 OFS: la parahôtellerie au T4 et en 2018 18.06.2019 09:00 KOF: Consensus Forecast 09:15 Credit Suisse: CP moniteur T2 (thème le franc), Zurich - CPH: journée des investisseurs, Rüti 09:30 Ouverture du Salon EPHJ-EPMT-SMI, Genève - Forum employeurs 2019: "le monde du travail du futur", Zurich - Journée de l'hôtellerie, Arosa - GfK: journée du commerce, Zurich 19.06.2019 10:00 KOF: prévisions sur les dépenses de santé (y. c. CP) 10:30 Addex: as. g., Genève 20.06.2019 08:00 AFD: commerce extérieur/exportations horlogères mai 08:30 OFS: indice des prix de la construction avril 11:30 Swipra: CP analyse de la saison des assemblées générales, Zurich - Züblin: as. g. 21.06.2019 09:00 BNS: balance des paiements T1 13:30 Commerce Suisse: journée du commerce (dès...), Berne 24.06.2019 14:00 HBM: as. g., Zoug - The Native: as. g., Bâle 25.06.2019 07:00 Titlisbahnen: résultats S1 08:30 OFS: les salaires en 2018 - Galenica: journée des investisseurs - Landis+Gyr: as. g., Zoug 18:00 SFI: discussion publique avec Sergio Ermotti, Zurich - Asut: Swiss Telecommunication Summit, Berne - KOF: forum économique, Zurich 26.06.2019 10:00 Indice CS-CFA juin 16:00 Ypsomed: as. g., Berthoud 08:30 BC de Saint-Gall: petit déjeuner de presse, thème les taux, Zurich 27.06.2019 06:30 Carlo Gavazzi: résultats 2018/19 08:45 Carlo Gavazzi: CPB 2018/19, Zurich 09:00 BNS: les banques en Suisse en 2018 10:00 Fédération horlogère: as. g., Fribourg 10:00 Lem: as. g., Fribourg 08:30 Banque Privée Ed. de Rothschild: petit déjeuner de presse "transition énergétique et placements", Zurich - Rapport e-commerce suisse 2019 - Tornos: Intelligent Manufacturing Conference 2019, Rottweil 28.06.2019 09:00 KOF: baromètre conjoncturel - Baumgartner: as. g. 01.07.2019 08:30 OFS: chiffres d'affaires du commerce de détail mai 09:30 Indice PMI des directeurs d'achat juin 02.07.2019 - ras 03.07.2019 - ras 04.07.2019 08:30 OFS: inflation CPI juin 05.07.2019 09:00 BNS: réserves de devises à fin juin - Dottikon ES: as. g. 06.07.2019 - Burckhardt: as. g. 08.07.2019 08:30 OFS: statistiques d'hébergement mai 09.07.2019 06:30 Klingelnberg: résultats 2018/19 07:45 Seco: chômage juin 08:00 AFF/BNS: emprunt Confédération, annonce 10.07.2019 06:45 Hypo Lenzburg: résultats S1 11:15 AFF/BNS: emprunt Confédération, résultat 17:30 Flughafen Zürich: statistiques juin 09:00 New Venturetec: as. g. extra., Zoug 11.07.2019 06:00 Bossard: résultats S1 07:00 Barry Callebaut: volumes/chiffre d'affaires 9 mois 13:00 Swiss: statistiques juin 12:00 SHL: as. g., Tel Aviv - PEH: as. g. 12.07.2019 06:00 Ems-Chemie: résultats S1 CP: conférence de presse CC: conference call (conférence téléphonique) CPB: conférence de presse de bilan BC: banque cantonale c. adm./c.a.: conseil d'administration as. g.: assemblée générale alloc.: allocution chif. aff./CA: chiffre d'affaires S: semestre T: trimestre RAS: rien à signaler

