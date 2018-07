Calendrier des semaines 30 à 33 en 2018 (CP, résultats, BNS, etc.)

Zurich (awp) - Ci-dessous, les principaux événements au calendrier (conférences de presse de bilan, autres conférences de presse, publications, etc.) des semaines 30 à 33 en 2018 du 23 juillet au 18 août (explications d'abréviations en fin de texte):

23.07.2018 07:00 Julius Bär: résultats S1 09:30 Julius Bär: CP S1, Zurich 18:00 AMS: résultats S1 (CC le 24.7 à 10:00) 24.07.2018 06:45 UBS: résultats T2 (CC 09:00) 07:00 Cembra Money Bank: résultats S1 07:00 Idorsia: résultats T2 07:00 Lindt&Sprüngli: résultats S1 07:00 Mikron: résultats S1 08:00 Syngenta: résultats S1 10:00 AMS: CC S1 10:30 Cembra Money Bank: CP S1, Zurich 25.07.2018 06:00 Bucher: résultats S1 (CC 10:00) 06:00 Sulzer: résultats S1 (CC 09:00) 06:15 Bobst: résultats S1 (CC 10:30) 06:30 HBM: résultats T1 06:30 Lonza: résultats S1 (CC 14:30) 07:00 Calida: résultats S1 07:00 Clariant: résultats S1 07:00 EFG International: résultats S1 07:30 Valora: résultats S1 07:00 BC du Valais: résultats S1 08:15 Valora: CP S1, Zurich 09:30 EFG International: CP S1, Zurich 10:00 CS-CFA indice juillet 10:30 Lonza: CP S1, Bâle 18:00 Banque Profil de Gestion: résultats S1 26.07.2018 06:00 Sika: résultats S1 07:00 Also: résultats S1 07:00 Autoneum: résultats S1 (CC 09:00) 07:00 BC de Bâle: résultats S1 07:00 Cosmo: résultats S1 (CC 15:00) 07:00 BC des Grisons: résultats S1 07:00 Inficon: résultats T2 (CC 09:30) 07:00 Roche: résultats T2 (CC 13:00) 07:15 Nestlé: résultats S1 (CC 14:00) 09:00 Roche: CP S1 10:00 BC de Fribourg: résultats S1 12:30 BC des Grisons: CP S1, Zurich 27.07.2018 05:00 Starrag: résultats S1 (CC 10:00) 06:00 APG SGA: résultats S1 06:30 Financière Tradition: chiffre d'affaires T2 06:30 Forbo: résultats S1 07:00 Bellevue: résultats S1 07:00 LafargeHolcim: résultats S1 (CC 09:00) 07:00 Vontobel: résultats S1 07:00 Zehnder: résultats S1 09:30 Vontobel: CP S1, Zurich 30.07.2018 09:00 KOF: baromètre conjoncturel 31.07.2018 03:00 Logitech: résultats T1 (CC 14:30) 07:00 Credit Suisse: résultats T2 07:00 GAM: résultats S1 07:00 Lem: résultats Q1 07:00 Swissquote: résultats S1 07:25 BNS: résultats S1 07:30 Swiss: résultats S1 08:00 Glencore: rapport de production S1 09:00 GAM: CP S1, Zurich 10:30 Swissquote: CP S1, Zurich 18:00 Pargesa: résultats T2 10:30 Carlo Gavazzi: as. g., Zoug 01.08.2018 - Fête nationale, service AWP restreint 02.08.2018 06:00 Kardex: résultats S1 (CC 15:00) 07:00 VAT: résultats S1 07:45 Seco: climat de consommation (sondage juillet) 09:15 OFS: chiffres d'affaires du commerce de détail juin 09:30 Indice des directeurs d'achat PMI juillet 10:00 VAT: CP S1, Zurich 03.08.2018 06:00 Coltene: résultats S1 06:30 Interroll: résultats S1 06:45 Dufry: résultats T2 (CC 14:00) 07:00 Mobimo: résultats S1 (CC 10:00) 07:00 Swiss Re: résultats S1 09:00 KOF: indicateur de l'emploi 09:15 OFS: prix à la consommation CPI juillet 10:30 Swiss Re: CP S1, Zurich 06.08.2018 07:00 Belimo: résultats S1 07:00 BC de Glaris: résultats S1 09:15 OFS: statistiques d'hébergement juin et S1 07.08.2018 06:45 Oerlikon: résultats T2 07:00 BC de Genève: résultats S1 07:00 Ceva Logistics: résultats S1 07:00 Galenica: résultats S1 (CC 14:00) 09:00 BNS: réserves de devises fin juillet 10:00 KOF: sondage conjoncturel juillet (avec CP) 08.08.2018 06:30 Vifor Pharma: résultats S1 07:00 Schmolz+Bickenbach: résultats T2 (CC 10:00) 08:00 Glencore: résultats S1 09.08.2018 06:45 Zurich Insurance: résultats S1 07:00 Adecco: résultats T2 (CC 11:00) 07:00 Evolva: résultats S1 (CC 10:00) 07:00 Lastminute.com: résultats S1 (CC 10:30) 07:00 Orell Füssli: résultats S1 07:00 SPS: résultats S1 07:00 Valiant: résultats S1 07:45 Seco: statistiques du chômage juillet 10:00 SPS: CP S1, Zurich 13:00 Swiss: statistiques juillet 10.08.2018 06:00 Dätwyler: résultats S1 (CC 10:00) 07:00 BC bernoise: résultats S1 07:00 Conzzeta: résultats S1 11.08.2018 - Ems-Chemie: as. g. 13.08.2018 07:00 Clientis AG: résultats S1 17:30 Flughafen Zürich: statistiques juillet 14.08.2018 06:00 Elma: résultats S1 06:30 Orascom DH: résultats S1 06:30 Straumann: résultats S1 06:30 Tornos: résultats S1 06:40 Arbonia: résultats S1 07:00 Geberit: résultats T2 (CC 09:00) 07:00 Swiss Life: résultats S1 07:15 Basilea: résultats S1 09:15 OFS: prix production-importation PPI juillet 15.08.2018 06:30 BC Saint-Gall: résultats S1 07:00 Kudelski: résultats S1 07:00 VZ Holding: résultats S1 07:00 Zur Rose: résultats S1 (CC 14:00) 09:00 BNS: CP présentation du nouveau billet de 200 francs suisses, Zurich 16.08.2018 06:00 Comet: résultats S1 06:30 Ascom: résultats S1 06:30 Bell: résultats S1 06:30 Meyer Burger: résultats S1 07:00 Bank Linth: résultats S1 07:00 Cicor: résultats S1 07:00 Phoenix Mecano: résultats S1 07:00 Tecan: résultats S1 07:15 Swisscom: résultats S1 (CC 09:00) 09:30 Ascom: MK S1, Zürich - Conférence marketing en ligne, Berne 17.08.2018 06:00 Schweiter: résultats S1 06:30 Schindler: résultats S1 07:00 Cham Group: résultats S1 (CC 09:00) 07:00 Gurit: résultats S1 07:00 PSP Swiss Property: résultats S1 11:00 Schweiter: CP S1, Zurich CP: conférence de presse CC: conference call (conférence téléphonique) CPB: conférence de presse de bilan BC: banque cantonale c. adm./c.a.: conseil d'administration as. g.: assemblée générale alloc.: allocution chif. aff./CA: chiffre d'affaires S: semestre T: trimestre RAS: rien à signaler

Sans garantie d'exactitude et d'exhaustivité

awp