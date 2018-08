Calendrier des semaines 34 à 37 en 2018 (CP, résultats, BNS, etc.)

Zurich (awp) - Ci-dessous, les principaux événements au calendrier (conférences de presse de bilan, autres conférences de presse, publications, etc.) des semaines 34 à 37 en 2018 du 20 août au 15 septembre (explications d'abréviations en fin de texte):

20.08.2018 07:00 Metall Zug: résultats S1 17:30 Alpine Select: résultats S1 21.08.2018 06:00 Schlatter: résultats S1 06:00 Siegfried: résultats S1 (CC 10:00) 06:30 BC de Lucerne: résultats S1 06:45 Huber+Suhner: résultats S1 07:00 Implenia: résultats S1 07:00 Komax: résultats S1 (CC 10:00) 07:00 BC de Thurgovie: résultats S1 07:00 VP Bank: résultats S1 08:00 AFD: commerce extérieur/exportations horlogères juillet 09:15 CS: CP "prévoyance professionnelle: capital ou rente?", Zurich 09:45 Huber+Suhner: CP S1, Pfäffikon/ZH 10:30 Implenia: CP S1, Zurich 11:00 BC de Lucerne: CP S1, Zurich 11:00 BC de Thurgovie: CP S1, Weinfelden 22.08.2018 06:00 Bossard: résultats S1 (détaillés) 06:00 Orior: résultats S1 (CC 10:00) 06:00 Raiffeisen: résultats S1 (CC 10:00) 06:30 Sensirion: résultats S1 (CC 10:00) 07:00 Feintool: résultats S1 07:00 Medartis: résultats S1 07:00 Repower: résultats S1 (CC 10:30) 07:00 Von Roll: résultats S1 10:00 Feintool: CP S1, Rapperswil-Jona 10:30 Medartis: CP S1, Bâle 10:00 New Value: as. g., Zoug - 2e journée suisse de la numérisation 23.08.2018 06:00 BC vaudoise: résultats S1 06:45 Sunrise: résultats T2 07:00 LLB: résultats S1 (CC 10:30) 07:00 Peach Property: résultats S1 07:00 Perrot Duval: résultats 2017/18 (détaillés) 09:15 OFS: production, commandes et chiffres d'affaires du secteur secondaire au T2 10:00 KPMG: CP performance des banques privées suisses, Zurich 10:30 BC vaudoise: CP S1, Lausanne - SFS: journée des investisseurs - Forum FuW-Forum: vision de la place financière suisse #10, Zurich 24.08.2018 06:00 Bachem: résultats S1 06:00 Coltene: résultats S1 (définitifs) 06:45 Mobilezone: résultats S1 (CC 09:15) 07:00 Adval Tech: résultats S1 07:00 Meier Tobler: résultats S1 07:00 Nebag: résultats S1 07:00 U-blox: résultats S1 07:00 BC de Zurich: résultats S1 10:30 Coltene: CP S1, Zurich 10:30 Meier Tobler: CP S1, Schwerzenbach 18:00 Baumgartner: résultats S1 27.08.2018 07:00 Alpiq: résultats S1 07:00 KTM Industries: résultats S1 08:00 BC de Schwyz: résultats S1 09:15 Alpiq: CP S1, Olten 28.08.2018 06:00 Allreal: résultats S1 06:30 Goldbach: résultats S1 (CC 09:30) 06:30 Vetropack: résultats S1 07:00 Bâloise: résultats S1 (CC 09:30) 07:00 Flughafen Zürich: résultats S1 (CC 10:00) 07:00 Tamedia: résultats S1 (CC 10:00) 07:00 Valartis: résultats S1 09:15 OFS: baromètre de l'emploi au T2 09:15 OFS: parahôtellerie au T2 09:30 Allreal: CP S1, Zürich 10:00 Swissmem: CP semestrielle, Zurich 29.08.2018 07:00 Emmi: résultats S1 07:00 Intershop: résultats S1 (CC 10:00) 08:30 Swiss Life: CP croissance, inflation et banques centrales, Zurich 10:00 CS-CFA: indice août 30.08.2018 07:00 Hochdorf: résultats S1 07:00 Investis: résultats S1 07:00 Molecular Partners: résultats S1 07:00 Varia US: résultats S1 09:00 KOF: baromètre conjoncturel 09:30 Swissbanking: CP baromètre des banques 2018, Zurich 10:00 Givaudan: journée des investisseurs, Zurich 18:00 Banque Privée Edmond de Rothschild: résultats S1 31.08.2018 06:30 Financière Tradition: résultats S1 06:30 IVF Hartmann: résultats S1 07:00 Addex: résultats S1 07:00 Plazza: résultats S1 07:00 Zug Estates: résultats S1 10:30 Financière Tradition: CP S1, Zurich 19:30 Edisun Power: résultats S1 10:00 economiesuisse: journée de l'économie (jus. 14:30), Brugg Windisch 03.09.2018 07:00 Hiag Immobilien: résultats S1 (webcast 09:00) 08:00 OFL: taux hypothécaire de référence 09:15 OFS: chiffres d'affaires du commerce de détail juillet 09:30 Indice PMI des directeurs d'achat août 04.09.2018 07:00 BKW: résultats S1 07:00 Helvetia: résultats S1 07:00 Messe Schweiz MCH: résultats S1 07:00 Santhera: résultats S1 09:00 Helvetia: CP S1, Zurich 09:15 OFS: indice des prix à la consommation CPI août 14:30 IBM (Suisse): CP "la sécurité... une illusion?", Zurich - 6e Swiss Green Economy Symposium, Winterthour 05.09.2018 07:00 EEII: résultats S1 18:00 Villars: résultats S1 - Logitech: as. g., Lausanne 06.09.2018 07:00 Romande Energie: résultats S1 07:45 Seco: le PIB au 2e trimestre 09:15 OFS: statistiques d'hébergement juillet - Conférence service public 2018, Berne 07.09.2018 07:45 Seco: statistiques du chômage août 09:00 BNS: réserves de devises août 13:15 Symposium VR 2018 (jus. 17:00), Zurich 10.09.2018 07:30 Richemont: Trading Update T1 14:15 Swiss Re: CP rendez-vous de Monte Carlo, Monte Carlo 10:00 Richemont: as. g., Genève - Journée de l'industrie alimentaire, Berne 11.09.2018 06:00 Dormakaba: résultats 2017/18 07:00 Partners Group: résultats S1 07:00 Poenina: résultats S1 (CC 09:00) 08:00 AFF/BNS: emprunt Confédération, annonce 13:00 Swiss: statistiques août 17:30 Flughafen Zürich: statistiques août - FuW Conference: Mergers & Acquisitions 2018, Zurich 12.09.2018 11:15 AFF/BNS: emprunt Confédération, résultat 13.09.2018 06:30 BFW: résultats S1 07:00 Asmallworld: résultats S1 07:00 Newron: résultats S1 07:00 SHL: résultats S1 09:15 OFS: prix production-importation PPI août 10:00 Fédération suisse du voyage FSV: CP saison 2017/18, Zurich 14:00 Roche: Webcast "Virtual Late Stage Pipeline" - CPH: journée des investisseurs 14.09.2018 07:00 Aevis: résultats S1 CP: conférence de presse CC: conference call (conférence téléphonique) CPB: conférence de presse de bilan BC: banque cantonale c. adm./c.a.: conseil d'administration as. g.: assemblée générale alloc.: allocution chif. aff./CA: chiffre d'affaires S: semestre T: trimestre RAS: rien à signaler

Sans garantie d'exactitude et d'exhaustivité

awp