Calendrier des semaines 34 à 37 en 2019 (CP, résultats, BNS, etc.)

Zurich (awp) - Ci-dessous, les principaux événements au calendrier (conférences de presse de bilan, autres conférences de presse, publications, etc.) des semaines 34 à 37, du 19 août 2019 au 14 septembre 2019 (explications d'abréviations en fin de texte):

19.08.2019 06:00 Orior: résultats S1 06:30 Metall Zug: résultats S1 11:30 Panalpina: CP sur le rachat par DSV, Bâle 09:30 IFZ/AMP: CP étude Asset Management 2019, Zurich 20.08.2019 06:00 Schlatter: résultats S1 06:30 BC de Lucerne: résultats S1 06:30 Meier Tobler: résultats S1 06:30 VP Bank: résultats S1 06:45 Huber+Suhner: résultats S1 07:00 Hochdorf: résultats S1 07:00 Implenia: résultats S1 07:00 Komax: résultats S1 (détails, CC 10:00) 07:00 Kuros: résultats S1 07:00 Medartis: résultats S1 07:00 Orascom: résultats S1, (CC 16:30) 07:00 BC de Thurgovie: résultats S1 07:15 Basilea: résultats S1 08:00 AFD: commerce extérieur, exportations horlogères juillet 08:30 OFS: sondage marché de l'emploi au T2 09:45 Huber+Suhner: CP S1, Herisau 10:30 Implenia: CP S1, Zurich 10:30 VP Bank: CP S1, Zurich 11:00 BC de Lucerne: CP s1, Zurich 11:00 BC de Thurgovie: CP S1, Weinfelden 19:00 Alpine Select: résultats S1 22:30 Alcon: résultats S1 (CC 21.8, 14:00) 21.08.2019 06:00 Raiffeisen: résultats S1 (CC 10:00) 06:00 Siegfried: résultats S1 (CC 10:00) 06:30 Sensirion: résultats S1 (CC 10:00) 07:00 Evolva: résultats S1 (CC 10:00) 07:00 Feintool: résultats S1 (CC 09:00) 07:00 Kudelski: résultats S1 07:00 Von Roll: résultats S1 07:00 Zur Rose: résultats S1 (CC 14:00) 07:30 SIX Group AG: résultats S1 10:30 Repower: CC résultats S1 11:30 Kudelski: CP S1, Lausanne 14:00 Alcon: CC résultats S1 15:00 Alpiq: as. g. extra., Olten 22.08.2019 06:00 BC vaudoise: résultats S1 06:00 Bossard: résultats S1 (détails) 06:45 Sunrise: résultats T2 (CC 09:30) 07:00 Coltene: résultats S1 (définitifs, CC 09:00) 07:00 Peach Property: résultats S1 08:30 OFS: statistiques production, commandes, chiffres d'affaires du secteur secondaire au T2 10:00 KPMG: CP performance des banques privées suisses, Zurich 10:30 BC vaudoise: CP S1, Lausanne 10:30 La Poste: CP avec le nouveau CEO, Cadenazzo/TI - New Value: as. g. 23.08.2019 06:00 Bachem: résultats S1 06:00 Nebag: résultats S1 06:45 Mobilezone: résultats S1 06:45 U-blox: résultats S1 26.08.2019 07:00 Alpiq: résultats S1 (CC 13:45) 08:00 BC de Schwyz: résultats S1 09:15 Alpiq: CP S1, Olten 17:30 KTM Industries: résultats S1 27.08.2019 06:00 Allreal: résultats S1 06:30 Tamedia: résultats S1 (CC 11:00) 06:30 Vetropack: résultats S1 07:00 Flughafen Zürich: résultats S1 07:00 LLB: résultats S1 (CC 10:30) 07:00 Molecular Partners: résultats S1 07:30 Montana Tech: résultats T2 09:15 CS: CP étude PME 2019, Zurich 09:30 Allreal: CP S1, Zurich 09:30 BNS: CP sondage numérisation/fintech dans les banques suisses, Zurich 17:30 Baumgartner: résultats S1 - Klingelnberg: as. g. 28.08.2019 07:00 Bâloise: résultats S1 (CC 09:30) 07:00 Emmi: résultats S1 07:00 Jungfraubahn: résultats S1 07:00 Valartis: résultats S1 10:00 Indice CS-CFA août 10:00 Swissmem: CP sur la situation de l'industrie des machines, Zurich 29.08.2019 06:45 Vaudoise: résultats S1 07:00 Helvetia: résultats S1 07:00 Intershop: résultats S1 (CC 10:00) 07:00 Investis: résultats S1 (CC 11:00) 07:00 Perrot Duval: résultats 2018/19 07:00 Varia US: résultats S1 08:30 OFS: baromètre de l'emploi T2 09:00 Helvetia: CP S1, Zurich 09:30 ASB: CP baromètre des banques 2019, Zurich 10:00 Givaudan: CP S1 18:00 Edisun Power: résultats S1 - Forum FuW: vision place financière suisse, Zurich 30.08.2019 06:30 Financière Tradition: résultats S1 06:30 IVF Hartmann: résultats S1 07:00 Plazza: résultats S1 07:00 Zug Estates: résultats S1 09:00 KOF: baromètre conjoncturel 18:00 Banque Privée Edmond de Rothschild: résultats S1 02.09.2019 07:00 Burkhalter: résultats S1 (CC 09:15) 07:00 Hiag Immobilien: résultats S1 08:00 OFL: indice hypothécaire de référence 08:30 OFS: chiffres d'affaires du commerce de détail juillet 09:30 Indices PMI août 03.09.2019 06:45 Messe Schweiz MCH: résultats S1 07:00 Asmallworld: résultats S1 07:00 BKW: résultats S1 07:00 Medacta: résultats S1 07:00 Santhera: résultats S1 07:00 Stadler Rail: résultats S1 08:30 OFS: inflation août 10:00 BNS: CP présentation du nouveau billet de 100 francs suisses, Zurich 18:00 EEII: résultats S1 04.09.2019 07:00 Polyphor: résultats S1 10:00 Belimo: journée des investisseurs, Hinwil 11:30 Zehnder: journée des investisseurs (dès...), Zwolle/Pays-Bas 18:30 Villars: résultats S1 - SHL: as. g. extra., Tel-Aviv (13:00 heure d'Israël) 05.09.2019 07:45 Seco: PIB au 2e trimestre 08:30 OFS: statistiques d'hébergement juillet - BAK: prévisions PIB pour 2019 et 2020 06.09.2019 09:00 BNS: réserves de devises à fin août 10:00 Economiesuisse: journée de l'économie (jus. 14:30), Zurich 09.09.2019 07:45 Seco: chômage août 10.09.2019 07:00 Partners Group: résultats S1 07:00 Poenina: résultats S1 (CC 09:00) 08:00 AFF/BNS: emprunt Confédération, annonce - Valiant: présentation de la stratégie 2020-2024 11.09.2019 07:00 Lalique: résultats S1 10:00 Fédération suisse du voyage FSV: CP marche des affaires en 2018/19, Zurich 11:15 AFF/BNS: emprunt Confédération, résultat 17:30 Flughafen Zürich: statistiques août 10:00 Richemont: as. g., Genève 12.09.2019 06:30 Dormakaba: résultats 2018/19 07:00 Newron: résultats S1 07:00 Romande Energie: résultats S1 08:30 OFS: prix production-importation PPI août 08:30 La Mobilière: résultats S1 13:00 Swiss: statistiques août - Flughafen Zürich: journée des investisseurs, Saint-Gall 13.09.2019 06:30 BFW: résultats S1 07:00 Aevis: résultats S1 07:00 Fundamenta: résultats S1 CP: conférence de presse CC: conference call (conférence téléphonique) CPB: conférence de presse de bilan BC: banque cantonale c. adm./c.a.: conseil d'administration as. g.: assemblée générale alloc.: allocution chif. aff./CA: chiffre d'affaires S: semestre T: trimestre RAS: rien à signaler

