Calendrier des semaines 34 à 37 en 2021 (CP, résultats, BNS, etc.)

Zurich (awp) - Ci-dessous, les principaux événements au calendrier (conférences de presse de bilan, autres conférences de presse, publications, etc.) des semaines 34 à 37, du 23 août 2021 au 18 septembre 2021 (explications d'abréviations en fin de texte).

23.08.2021 07:00 Aluflexpack: résultats S1 07:00 Bank Linth: résultats S1 12:00 Bank Linth: CP S1 24.08.2021 06:00 Bossard: résultats S1 06:30 Vetropack: résultats S1 07:00 Arbonia: résultats S1 (CC 09:30) 07:00 Flughafen Zürich: résultats S1 07:00 Intershop: résultats S1 (CC 10:00) 07:00 LLB: résultats S1 (CC 10:30) 07:00 Von Roll: résultats S1 08:30 OFS: la parahôtellerie au T2 10:00 Swissmem: CP semestrielle (en ligne) - Klingelnberg: as. g. 09:00 AXA Assurances: CP présentation d'une étude sur les caisses de pension, Zurich 25.08.2021 06:00 Allreal: résultats S1 06:30 Raiffeisen: résultats S1 (CC 10:00) 06:30 Sensirion: résultats S1 (CC 10:00) 07:00 Stadler Rail: résultats S1 (CC 10:00) 09:30 Allreal: CP S1, Zurich 10:00 Indice CS-CFA août 10:00 UBS: CP indicateur cantonal de concurrence 26.08.2021 06:30 Repower: résultats S1 (CC 10:30) 06:30 Syngenta: résultats S1 (CC 08:30) 07:00 Alpiq: résultats S1 07:00 Asmallworld: résultats S1 07:00 Bâloise: résultats S1 (CC 11:00) 07:00 Evolva: résultats S1 (CC 10:00) 07:00 Kudelski: résultats S1 07:00 Molecular Partners: résultats S1 07:00 Perrot Duval: résultats S1 07:00 SoftwareONE: résultats S1 (CC 09:00) 07:00 SPS: résultats S1 07:00 Valartis: résultats S1 08:30 OFS: baromètre de l'emploi au T2 08:30 OFS: comptes globaux 2020 09:00 Givaudan: CP S1 09:00 La Poste: CP S1 et nouvelle stratégie, Berne 09:15 Alpiq: CP S1, Olten 10:00 SPS: CP S1, Zurich 10:30 AMAG: CP nouvelle stratégie climatique et de durabilité 17:30 Selecta: résultats T2 (CC 18:00) 27.08.2021 06:00 Bachem: résultats S1 (CC 10:00) 06:30 Financière Tradition: résultats T2 06:30 BC de Lucerne: résultats T2 06:30 Zug Estates: résultats S1 07:00 Edisun Power: résultats S1 07:00 Hiag: résultats S1 (CC 09:00) 07:00 BC de Zurich: résultats S1 11:00 BC du Tessin: résultats S1 30.08.2021 07:00 Warteck Invest: résultats S1 09:00 KOF: baromètre conjoncturel août 31.08.2021 06:00 Ems-Chemie: résultats S1 (définitifs) 06:30 Jungfraubahn: résultats S1 06:30 TX Group: résultats S1 (CC 14:00) 07:00 Peach Property: résultats S1 07:00 Pierer Mobility: résultats S1 07:00 Varia US: résultats S1 08:30 OFS: estimation de l'évolution des salaires nominaux en 2021 après le 1er semestre 09:30 Swissbanking: CP baromètre des banques (en ligne) 17:45 EEII: résultats S1 18:00 Alpine Select: résultats S1 - Gurit: journée des investisseurs, Zurich 01.09.2021 06:30 Dormakaba: résultats 2020/21 06:30 IVF Hartmann: résultats S1 07:00 Investis: résultats S1 (CC 10:00) 08:00 OFL: indice hypothécaire de référence 09:30 Indice PMI des directeurs d'achat août - BNS: journée Repo - SEF Swiss Economic Forum, Interlaken 02.09.2021 07:00 Vaudoise: résultats S1 08:30 OFS: chiffres d'affaires du commerce de détail juillet 08:30 OFS: inflation août 09:00 Seco: PIB au 2e trimestre - Forum FuW: Vision banques - Vision place financière suisse, Zurich - SEF Swiss Economic Forum, Interlaken (et 3.9) 03.09.2021 07:00 Plazza: résultats S1 08:30 OFS: statistiques d'hébergement juillet 06.09.2021 07:00 Burkhalter: résultats S1 (CC 09:00) 07:00 MCH: résultats S1 - Zurich Forum for Sustainable Investment, Zurich 07.09.2021 07:00 Partners Group: résultats S1 07:45 Seco: chômage août 08:00 AFF/BNS: emprunt Confédération, annonce 09:00 BNS: réserves de devises fin août 09:00 CP Swiss Biotech Day 2021, Bâle 08.09.2021 07:00 BKW: résultats S1 07:00 Poenina: résultats S1 (CC 09:00) 11:15 AFF/BNS: emprunt Confédération, résultat 17:45 Groupe Minoteries: résultats S1 18:00 Villars: résultats S1 10:00 Belimo: journée des investisseurs (jus. 15:30) Hinwil - Cicor: journée des investisseurs, Bronschhofen - Logitech: as g. - Richemont: as. g. - Swiss Medtech Day 2021, Berne 09.09.2021 07:00 Romande Energie: résultats S1 07:00 SF Urban: résultats S1 (CC 11:00) 10:00 Mobilière: résultats S1 10:30 Swiss Re: Media Event at the Rendez-Vous 2021 - Asut: conférence IoT 2021, Berne - Finance Forum Liechtenstein, Vaduz 10.09.2021 07:00 Fundamenta: résultats S1 (CC 10:30) 07:00 Medacta: résultats S1 11:30 Roche: CP famille fondatrice à l'occasion des 125 ans, Bâle 09:00 Economiesuisse: journée de l'économie (jus. 14:30), Bâle 13.09.2021 07:00 Helvetia: résultats S1 17:40 Flughafen Zürich: statistiques août 14.09.2021 07:00 Crealogix: résultats S1 07:00 SHL: résultats S1 08:30 OFS: prix production-importation août 13:30 Sonova: journée des investisseurs (dès...) 14:00 Roche: journée pharma (jus. 17:00) 16:00 Forum tourisme (dès...), Titlis - Actares: forum responsabilité des entreprises, comment est-elle mise en pratique?, Nyon 15.09.2021 07:00 Lalique: résultats S1 07:00 Relief: résultats S1 - Investora (1er jour) 16.09.2021 07:00 Aevis: résultats S1 07:00 Newron: résultats S1 09:00 Seco: prévisions conjoncturelles septembre - Investora (2e jour) 17.09.2021 - ras CP: conférence de presse CC: conference call (conférence téléphonique) CPB: conférence de presse de bilan BC: banque cantonale c. adm./c.a.: conseil d'administration as. g.: assemblée générale alloc.: allocution chif. aff./CA: chiffre d'affaires S: semestre T: trimestre RAS: rien à signaler

Sans garantie d'exactitude et d'exhaustivité

