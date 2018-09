Calendrier des semaines 38 à 41 en 2018 (CP, résultats, BNS, etc.)

Zurich (awp) - Ci-dessous, les principaux événements au calendrier (conférences de presse de bilan, autres conférences de presse, publications, etc.) des semaines 38 à 41 en 2018 du 17 septembre au 13 octobre (explications d'abréviations en fin de texte):

17.09.2018 07:00 Burkhalter: résultats S1 (CC 09:15) 07:15 BVZ: résultats S1 15:00 Wisekey: CC résultats S1 18.09.2018 06:15 Crealogix: résultats 2017/18 07:00 SHL: résultats S1 09:15 Credit Suisse: CP prévisions salaires et économie 2019, Zurich 11:00 Crealogix: CPB 2017/18, Zurich 19.09.2018 07:00 Vaudoise: résultats S1 07:45 Seco: prévisions septembre - Adecco: journée des investisseurs 20.09.2018 07:00 Lalique: résultats S1 08:00 AFD: commerce extérieur/exportations horlogères août 09:30 WillisTowersWatson: CP salaires des managers suisses en comparaison européenne, Zurich 09:30 BNS: appréciation de la politique monétaire 11:00 Perrot Duval: as. g., Genève 14:00 Banque Profil de Gestion: as. g. extra, changements des statuts, Genève 13:00 55e SMG Forum (dès...), Zurich 21.09.2018 19:00 Spice Private: résultats S1 24.09.2018 09:00 BNS: balance des paiements au T2 - Lonza: Capital Markets Day (jus. 26.9), Zurich 25.09.2018 09:00 KOF Consensus Forecast 26.09.2018 10:00 Indice CS-CFA septembre 11:00 Homegate: CP retour de la demande pour la propriété d'appartements?, Zurich 08:00 Uni Saint-Gall: forum accord de libre-échange Suisse-Chine, Saint-Gall - Investora - conférence des actions suisses (1er jour), Zurich 27.09.2018 - Investora - conférence des actions suisses (2e jour), Zurich - SwissMediaForum - congrès des médias suisses (y. c. 28.9), Lucerne 28.09.2018 06:30 Perfect Holding: résultats S1 07:00 Airesis: résultats S1 09:00 KOF: baromètre conjoncturel 18:00 Zwahlen et Mayr: résultats S1 - LumX: résultats S1 30.09.2018 18:00 CiCom: résultats S1 (au plus tard) 18:00 The Native: résultats S1 (au plus tard) 01.10.2018 07:00 Aryzta: résultats 2017/18 09:15 OFS: chiffres d'affaires du commerce de détail août 09:30 Indice PMI des directeurs d'achat septembre 02.10.2018 10:00 Belimo: journée des investisseurs - Sika: journée des investisseurs (jus. 03.10) 03.10.2018 09:00 KOF: prévisions conjoncturelles d'automne 16:45 KOF: les 10 ans de la crise financière (forum, dès...), Zurich 04.10.2018 - Vifor Pharma: journée des investisseurs 05.10.2018 09:00 BNS: réserves de devises fin septembre 09:15 OFS: prix à la consommation CPI septembre 09:15 OFS: statistiques d'hébergement août 08.10.2018 07:45 Seco: chômage septembre 09.10.2018 06:45 Givaudan: chiffre d'affaires 9 mois 10.10.2018 06:00 Bossard: chiffre d'affaires T3 11:15 AFF/BNS: emprunt Confédération - résultat (optionnel) 13:00 Swiss: statistiques septembre 17:30 Flughafen Zürich: statistiques septembre 11.10.2018 - ras 12.10.2018 - ras CP: conférence de presse CC: conference call (conférence téléphonique) CPB: conférence de presse de bilan BC: banque cantonale c. adm./c.a.: conseil d'administration as. g.: assemblée générale alloc.: allocution chif. aff./CA: chiffre d'affaires S: semestre T: trimestre RAS: rien à signaler

Sans garantie d'exactitude et d'exhaustivité

awp