Calendrier des semaines 39 à 42 en 2021 (CP, résultats, BNS, etc.)

Zurich (awp) - Ci-dessous, les principaux événements au calendrier (conférences de presse de bilan, autres conférences de presse, publications, etc.) des semaines 39 à 42, du 27 septembre 2021 au 23 octobre 2021 (explications d'abréviations en fin de texte).

27.09.2021 06:30 Achiko: résultats S1 (CC 08:00) - UBS: jugement en 2e instance au procès à Paris 28.09.2021 09:00 KOF Consensus Forecast (CP à 15:00) - Roche fête ses 125 ans (CP à 15:00) 29.09.2021 10:00 Indice CS-CFA septembre - Hiag: as. g. extraordinaire (augmentation de capital) 30.09.2021 06:30 Perfect Holding: résultats S1 07:00 SHL: résultats S1 07:00 Wisekey: résultats S1 09:00 KOF: baromètre conjoncturel septembre 09:00 BNS: volume des interventions sur le marché des devises au T2 09:00 Sulzer: 1er jour de négoce pour Medmix 09:30 Raiffeisen: CP baromètre de la prévoyance professionnelle 18:00 Zwahlen&Mayr: résultats S1 19:00 EPH: résultats S1 20:00 Youngtimers: résultats S1 09:00 Dätwyler: journée des investisseurs (jus. 15:30), Schattdorf - Novartis: journée ESG des investisseurs 01.10.2021 09:30 Indices PMI des directeurs d'achat septembre 10:30 Credit Suisse: as. g. extra. (élections au conseil d'administration) 04.10.2021 07:00 Aryzta: résultats 2020/21 08:30 OFS: chiffres d'affaires du commerce de détail août 08:30 OFS: inflation septembre 10:00 Aryzta: CPB 2020/21, Zurich 10:00 Skan: as. g. extra. de BV Holding en relation avec l'IPO 05.10.2021 08:30 OFS: statistiques d'hébergement août 06.10.2021 10:00 KOF: prévisions d'automne (avec CP) 15:00 Swiss Steel: as. g. extra., Lucerne 09:30 Cicor: journée des investisseurs, Bronschhofen 16:45 KOF Conférence prévisions (jus. 18:30), Zurich 07.10.2021 07:45 Seco: chômage septembre 09:00 BNS: réserves de devises fin septembre 09:00 Sika: journée des investisseurs (dès...) 08.10.2021 - ras 11.10.2021 - ras 12.10.2021 06:30 Givaudan: chiffre d'affaires 9 mois 17:40 Flughafen Zürich: statistiques septembre - Dormakaba: as. g. - Lonza: journée des investisseurs 13.10.2021 06:00 Bossard: chiffre d'affaires T3 14.10.2021 08:30 OFS: prix production-importation septembre 17:40 Temenos: résultats T3 10:00 Galenica: journée des investisseurs (jus. 16:00), Interlaken 13:30 Swiss Re: CP à l'occasion de la conférence Baden-Baden 15.10.2021 07:00 Bystronic: chiffre d'affaires 9 mois 07:00 VAT: marche des affaires T3 17:45 Gurit: chiffre d'affaires T3 - Bachem: as. g. extra. (augmentation de capital) 18.10.2021 - ras 19.10.2021 08:00 AFD: commerce extérieur/exportations horlogères septembre et T3 18:00 New Value: résultats S1 - Conférence FuW: Blockchain in Financial Services, Rüschlikon 20.10.2021 06:45 Kühne+Nagel: résultats T3 07:00 Roche: chiffre d'affaires 9 mois 07:15 Nestlé: chiffre d'affaires 9 mois 14:00 SoftwareONE: journée des investisseurs - Givaudan: journée des investisseurs 21.10.2021 06:30 Schindler: résultats T3 06:45 ABB: résultats T3 06:45 Huber+Suhner: chiffre d'affaires/entrées de commandes 9 mois 07:00 GAM: marche des affaires T3 07:00 Inficon: résultats T3 07:00 Zur Rose: marche des affaires T3 22.10.2021 06:00 Sika: résultats 9 mois 06:30 HBM: résultats S1 06:30 Rieter: marche des affaires T3 07:00 BB Biotech: résultats T3 CP: conférence de presse CC: conference call (conférence téléphonique) CPB: conférence de presse de bilan BC: banque cantonale c. adm./c.a.: conseil d'administration as. g.: assemblée générale alloc.: allocution chif. aff./CA: chiffre d'affaires S: semestre T: trimestre RAS: rien à signaler

Sans garantie d'exactitude et d'exhaustivité

awp