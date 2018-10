Calendrier des semaines 41 à 44 en 2018 (CP, résultats, BNS, etc.)

Zurich (awp) - Ci-dessous, les principaux événements au calendrier (conférences de presse de bilan, autres conférences de presse, publications, etc.) des semaines 41 à 44 en 2018 du 8 octobre au 3 novembre (explications d'abréviations en fin de texte):

08.10.2018 07:45 Seco: chômage septembre 10:00 Unia/Syna: CP mesures dans la branche de la construction, Berne 09.10.2018 06:45 Givaudan: chiffre d'affaires 9 mois 10.10.2018 06:00 Bossard: chiffre d'affaires T3 13:00 Swiss: statistiques septembre 17:30 Flughafen Zürich: statistiques septembre 11.10.2018 - ras 12.10.2018 10:30 Travailsuisse: CP étude sur les conditions de travail en Suisse, Berne 15.10.2018 09:15 OFS: prix production-importation PPI septembre 16.10.2018 10:30 Clariant: as. g. extra. (élection des représentants de Sabic au conseil d'administration), Bâle 17.10.2018 07:00 Roche: résultats T3 (CC 14:00) 17:30 Temenos: résultats T3 18.10.2018 06:45 Kühne+Nagel: résultats T3 07:00 Inficon: résultats T3 (CC 09:30) 07:00 Novartis: résultats T3 (CC 14:00) 07:15 Nestlé: chiffre d'affaires 9 mois (CC 14:00) 08:00 AFD: commerce extérieur/exportations horlogères septembre et T3 - SHL: as. g. extra. - BAK Economics: réunion prévisions d'automne 19.10.2018 07:00 BB Biotech: résultats T3 22.10.2018 - AMS: résultats T3 23.10.2018 06:00 Datacolor: résultats 2017/18 06:30 Schindler: résultats T3 07:00 GAM: rapport intermédiaire T3 07:00 Gurit: résultats T3 07:00 Idorsia: résultats T3 11:00 Sandoz: CP biosimilaires, un jalon pour le contrôle des coûts dans le système de la santé?, Zurich 15:00 Dormakaba: as. g., Regensdorf 24.10.2018 07:00 Zur Rose: Trading Update T3 (CC 14:00) 25.10.2018 06:00 Bucher: chiffre d'affaires T3 06:00 Sika: chiffre d'affaires 9 mois 06:30 HBM: résultats S1 06:45 ABB: résultats T3 (CC 10:00) 06:45 Huber+Suhner: chiffre d'affaires T3 06:45 UBS: résultats T3 07:00 Lonza: Business-Update T3 07:00 Panalpina: résultats T3 07:00 Sulzer: entrées commandes 9 mois 07:00 VAT: Trading update T3 - UBS: le point avec les investisseurs - Journée de la numérisation 2018 - NZZ: Swiss International Finance Forum SIFF 2018, Zurich 26.10.2018 06:30 CFT: résultats T3 07:00 LafargeHolcim: résultats T3 07:00 Landis+Gyr résultats S1 08:00 Glencore: rapport de production T3 10:00 Komax: journée des investisseurs (jus. 14:15), Dierikon - Journée des PME suisses, Saint-Gall 29.10.2018 07:00 BC de Glaris: résultats T3 - Crealogix: as. g. - Smart Business Day 2018, Rüschlikon 30.10.2018 06:00 Burckhardt: résultats S1 06:45 Oerlikon: résultats T3 07:00 Feintool: chiffre d'affaires T3 07:00 Geberit: résultats T3 (CC 09:00) 07:00 Phoenix Mecano: résultats T3 07:00 Straumann: résultats T3 07:30 Swiss: résultats financiers 9 mois 09:00 KOF: baromètre conjoncturel 31.10.2018 06:00 Rapid Nutrition: résultats 2017/18 07:00 Clariant: chiffre d'affaires/Ebitda 9 mois 07:25 BNS: résultats 9 mois 10:00 CS-CFA: indice octobre 18:00 Pargesa: résultats T3 - Newron: R&D Day, New York 01.11.2018 06:40 Vontobel: masse sous gestion clientèle T3 07:00 Credit Suisse: résultats T3 07:00 Molecular Partners: Management Statement T3 07:00 Swiss Re: résultats 9 mois 07:15 Swisscom: résultats 9 mois (CC 09:00) 07:45 Seco: climat de consommation (sondage octobre) 09:15 OFS: prix à la consommation CPI octobre 09:30 Indice PMI des directeurs d'achat octobre - Aryzta: as. g. - NZZ Real Estate Days 2018 (y. c. 2.11), Interlaken 02.11.2018 06:30 BC de Lucerne: résultats T3 09:00 KOF: indicateur de l'emploi 09:15 OFS: chiffres d'affaires du commerce de détail septembre 09:15 OFS: statistiques d'hébergement septembre CP: conférence de presse CC: conference call (conférence téléphonique) CPB: conférence de presse de bilan BC: banque cantonale c. adm./c.a.: conseil d'administration as. g.: assemblée générale alloc.: allocution chif. aff./CA: chiffre d'affaires S: semestre T: trimestre RAS: rien à signaler

Sans garantie d'exactitude et d'exhaustivité

awp