Calendrier des semaines 46 à 49 en 2018 (CP, résultats, BNS, etc.)

Zurich (awp) - Ci-dessous, les principaux événements au calendrier (conférences de presse de bilan, autres conférences de presse, publications, etc.) des semaines 46 à 49 en 2018 du 12 novembre au 8 décembre (explications d'abréviations en fin de texte):

12.11.2018 06:30 Orascom DH: résultats 9 mois (CC 16:00) 17:30 Flughafen Zurich: statistiques octobre 2018 - Arbonia: journée des investisseurs 13:00 Europa Forum 2018: "concurrence des emplacements", Lucerne 13.11.2018 06:00 Datacolor: résultats 2017/18 (détails) 07:00 Ceva Logistics: résultats T3 07:00 PSP Swiss Property: résultats 9 mois 08:00 AFF/BNS: emprunt Confédération, annonce 08:30 A. T. Kearney: CP étude "où est la classe moyenne?", Zurich 08:30 CIFI: CP marché immobilier (tendances, faits, prévisions), Zurich 09:15 OFS: prix production-importation PPI octobre 09:45 Comet: journée des investisseurs (jus. 15:00), Flamatt 11:00 PhilipMorris Suisse: CP l'avenir sans fumée, Zurich 12:00 Journée des IPO (jus. 18:00), Zurich - Kaspersky: sommet de la transparence, Zurich 14.11.2018 07:00 Bâloise: rapport intermédiaire T3 11:15 AFF/BNS: emprunt Confédération, résultat - CIFI: congrès finance et immobilier, Berne 15.11.2018 07:00 Züblin: résultats S1 2018/19 (CC 10:30) 09:15 OFS: sondage emploi au T3 - Dätwyler: journée des investisseurs, Alken/Belgique 16.11.2018 07:00 New Value: résultats S1 19.11.2018 17:00 Zur Rose: as. g. extra. augmentation de capital pour l'acquisition de Medpex, Zurich - Lugano Fund Forum 2018, Lugano 20.11.2018 07:00 Julius Bär: rapport intermédiaire 10 mois 07:00 Sonova: résultats S1 2018/19 08:00 AFD: commerce extérieur/exportations horlogères octobre 09:30 Sonova: CP S1 2018/19, Stäfa 11:00 Swiss Re: prévisions 2019 avec le chef économiste, Londres 21.11.2018 09:45 U-Blox: journée des investisseurs (jus. 14:00), Zurich 10:00 Nestlé: CP inauguration de l'usine Nespresso à Romont 14:30 BNS: CP remplacement du Libor en Suisse, à quoi en est-on?, Zurich - REMP: journée des médias, Berne 22.11.2018 06:30 Carlo Gavazzi: résultats S1 2018/19 09:15 OFS: production, commandes et chiffres d'affaires du secteur secondaire au T3 - Swiss Innovation Forum 2018, Bâle 23.11.2018 - Blockchain Leadership Summit (y. c. 24.11), Bâle 26.11.2018 07:00 Aryzta: Trading Update t1 09:15 OFS: baromètre de l'emploi au T3 27.11.2018 06:30 Dottikon ES: résultats S1 2018/19 08:45 Credit Suisse: CP Investment Outlook 2018, Zurich 28.11.2018 08:30 BC de Saint-Gall: CP tendances pour les placements en 2019, Zurich 09:15 OFS: la parahôtellerie au T3 10:00 CS-CFA: indice novembre - LafargeHolcim: journée du marché des capitaux, Birmingham - Asmallworld: as. g. extra. (nouvel administrateur et capital autorisé) 29.11.2018 07:45 Seco: PIB au T3 09:00 BNS: comptes de financement 2017 11:00 ZKB: CP Market Outlook 2019, Zurich - Swiss Life: journée des investisseurs 10:00 Rapid Nutrition: as. g. à Meadowbrrok/Australie (heure suisse) 30.11.2018 09:00 KOF: baromètre conjoncturel - New Venturetec: as. g. Zoug 03.12.2018 08:00 OFL: publication du taux hypothécaire de référence 09:15 OFS: chiffres d'affaires du commerce de détail octobre 09:30 Indice PMI des directeurs d'achat novembre 04.12.2018 09:15 OFS: indice des prix à la consommation CPI novembre 05.12.2018 - Landis+Gyr: journée des investisseurs, Zurich - Zurich Insurance: journée des investisseurs 09:30 Datacolor: as. g., Lucerne 06.12.2018 06:00 Schaffner: résultats 2017/18 09:15 OFS: statistiques d'hébergement octobre et saison d'été - Molecular Partners: journée R&D, New York 07.12.2018 09:00 BNS: réserves de devises novembre CP: conférence de presse CC: conference call (conférence téléphonique) CPB: conférence de presse de bilan BC: banque cantonale c. adm./c.a.: conseil d'administration as. g.: assemblée générale alloc.: allocution chif. aff./CA: chiffre d'affaires S: semestre T: trimestre RAS: rien à signaler

Sans garantie d'exactitude et d'exhaustivité

awp