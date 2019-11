Calendrier des semaines 46 à 49 en 2019 (CP, résultats, BNS, etc.)

Zurich (awp) - Ci-dessous, les principaux événements au calendrier (conférences de presse de bilan, autres conférences de presse, publications, etc.) des semaines 46 à 49, du 11 novembre 2019 au 7 décembre 2019 (explications d'abréviations en fin de texte):

11.11.2019 - Swiss Payment Forum (y. c. 12.11), Zurich 12.11.2019 06:30 Klingelnberg: résultats S1 (CC 11:00) 07:00 PSP Swiss Property: résultats T3 07:00 Schmolz+Bickenbach: résultats T3 (CC 10:00) 08:00 AFF/BNS: emprunt Confédération, annonce 08:30 CIFI: CP tendances, faits et prévisions pour le marché suisse de l'immobilier, Zurich 13:00 Swiss: statistiques octobre 17:30 Flughafen Zürich: statistiques octobre - SIG Combibloc: journée des investisseurs - Edisun Power: as. g. extra., augmentation de capital 13:15 SIX: réunion cybersécurité (jus. 17:30), Zurich 13.11.2019 06:45 Sunrise: résultats T3 (CC 09:00) 07:00 Bâloise: rapport intermédiaire T3 07:00 Orascom DH: résultats 9 mois (CC 16:00) 11:15 AFF/BNS: emprunt Confédération, résultat 11:00 Swiss Re: prévisions macroéconomiques 2020 avec le chef économiste, Londres - Asut: conférence sur la mobilité, Berne - SFI: conférence annuelle, avec notamment Herbert Scheidt, Zurich 14.11.2019 08:30 OFS: sondage marché du travail au T3 08:30 OFS: prix production-importation PPI octobre 10:00 USS: CP le problème du pouvoir d'achat s'accentue, Berne 10:30 Zurich Insurance: journée des investisseurs 18:00 BNS: alloc. Andréa Maechler, apéro monétaire, Genève 10:00 Aryzta: as. g., Dübendorf 15.11.2019 06:00 Datacolor: résultats 2018/19 (détaillés) 07:00 New Value: résultats S1 2019/20 - Seco: conférence démographie et développement économique, Uni Berne 16.11.2019 - Raiffeisen: as. g. extra. des délégués (CP 18:00), Zurich 18.11.2019 10:45 Seco: CP rapport sur l'évolution mondiale 2020, Berne 19.11.2019 07:00 Julius Bär: rapport intermédiaire 07:00 Sonova: résultats S1 2019/20 08:00 AFD: commerce extérieur/exportations horlogères octobre 09:30 Sonova: CP S1, Stäfa 10:00 KOF: dépenses de santé (avec CP) 22:30 Alcon: résultats T3 (CC le 20.11 à 14:00) 10:00 Kuros: as. g. extra., augmentation de capital, Schlieren 08:30 Moody's Insurance Summit 2019 (jus. 12:30), Zurich 20.11.2019 14:00 Alcon: CC résultats T3 - U-blox: journée des analystes 21.11.2019 06:30 Carlo Gavazzi: résultats S1 2019/20 08:30 OFS: production, commandes et chiffres d'affaires du secteur secondaire au T3 10:00 Comet: journée des investisseurs (dès...), Zurich 17:00 SIX: table ronde ETF (jus. 19:00), Zurich - Swiss Innovation Forum 2019, Bâle - Swiss Leadership Forum 2018, Zurich 22.11.2019 07:00 Aryzta: rapport intermédiaire T1 25.11.2019 - Swiss Re: journée de investisseurs, Zurich 26.11.2019 08:30 OFS: baromètre de l'emploi au T3 09:00 WillisTowerWatson: CP sur les plans de prévoyance, Zurich 27.11.2019 07:30 Montana Tech: résultats T3 10:00 Indice CS-CFA novembre 28.11.2019 07:45 Seco: PIB, estimations trimestrielles T3 08:30 BC Saint-Gall: petit déjeuner de presse tendances pour les placements en 2020, Zurich - BAK: prévisions PIB 2019 et 2020 29.11.2019 06:30 Dottikon ES: résultats S1 09:00 KOF: baromètre conjoncturel 09:00 BNS: compte de financement 2018 - New Venturetec en liquidation: as. g., Zoug 02.12.2019 08:00 OFS: taux hypothécaire de référence 08:30 OFS: chiffres d'affaires du commerce de détail octobre 09:30 Indices PMI des directeurs d'achat novembre - Schmolz+Bickenbach: as. g. extra., augmentation de capital 03.12.2019 08:30 OFS: prix à la consommation CPI novembre - Europa Forum 2019 (y. c. le 4.12), Lucerne 04.12.2019 - ras 05.12.2019 06:00 Schaffner: résultats 2018/19 08:30 OFS: statistiques d'hébergement octobre et saison d'été - Novartis: journée R&D et des investisseurs, Londres - AMS: le délai de l'offre de rachat d'Osram expire à minuit 09:30 Datacolor: as. g., Lucerne 06.12.2019 09:00 BNS: réserves de devises à fin novembre 09:45 Interpharma: CP "importance de l'industrie pharma", Zurich CP: conférence de presse CC: conference call (conférence téléphonique) CPB: conférence de presse de bilan BC: banque cantonale c. adm./c.a.: conseil d'administration as. g.: assemblée générale alloc.: allocution chif. aff./CA: chiffre d'affaires S: semestre T: trimestre RAS: rien à signaler

Sans garantie d'exactitude et d'exhaustivité

awp