Calendrier des semaines 49 à 52 en 2020 (CP, résultats, BNS, etc.)

Zurich (awp) - Ci-dessous, les principaux événements au calendrier (conférences de presse de bilan, autres conférences de presse, publications, etc.) des semaines 49 à 52, du 30 novembre 2020 au 26 décembre 2020 (explications d'abréviations en fin de texte):

30.11.2020 08:30 OFS: chiffres d'affaires du commerce de détail octobre 09:00 KOF: baromètre conjoncturel 15:00 EPH: CC augmentation de capital et stratégie - Airesis: as. g. 01.12.2020 07:00 Aryzta: chiffre d'affaires T1 07:45 Seco: PIB au 3e trimestre 08:00 OFL: taux hypothécaire de référence 08:30 OFS: la parahôtellerie au T3 09:30 Indices PMI des directeurs d'achat novembre 14:00 Adecco: journée des investisseurs (jus 17:30, en ligne) 02.12.2020 08:30 OFS: inflation novembre 10:00 Julius Bär: perspectives des marchés financiers en 2021 - VAT: journée des investisseurs 03.12.2020 10:00 Raiffeisen: CP prévisions PIB (en ligne) 10:00 ZKB: perspectives des marchés en 2021 14:00 Also: journée des investisseurs (en ligne, jus. 17:00) 04.12.2020 14:00 Glencore: journée des investisseurs, Londres (dès...) 07.12.2020 08:30 OFS: statistiques d'hébergement octobre et saison d'été 09:00 CafetierSuisse: CP marché suisse et prix du café 09:00 BNS: réserves de devises à fin novembre 08.12.2020 06:00 Schaffner: résultats 2019/20 07:45 Seco: chômage novembre 08:00 AFF/BNS: emprunt Confédération (annonce) - EFG International: as. g. (2e tranche du dividende) 09.12.2020 09:30 CKW: CPB 2019/20 (en ligne) 11:15 AFF/BNS: emprunt Confédération (résultat) - Barry Callebaut: as. g., Zurich - Datacolor: as. g. 10.12.2020 07:00 Axpo: résultats 2019/20 (CC 09:00) 17:40 Flughafen Zürich: statistiques novembre - SHL: as. g. extra. (attribution d'options au CEO, etc.), Tel Aviv (10:00 heure locale) 11.12.2020 09:00 BNS: investissements directs 2020 14.12.2020 - ras 15.12.2020 07:45 Seco: prévisions conjoncturelles décembre 08:30 OFS: prix production-importation novembre 09:00 KOF: prévisions conjoncturelles d'hiver - Credit Suisse: journée des investisseurs (en ligne) - Aryzta: as. g. 16.12.2020 - ras 17.12.2020 08:00 AFD: commerce extérieur/exportations horlogères novembre 08:30 OFS: indice des prix de la construction octobre 09:30 BNS: appréciation de la politique monétaire (avec CP) 18.12.2020 09:00 BNS: balance des paiements au T3 - The Native: as. g. extra. (réduction de valeur nominale, augmentation de capital) 21.12.2020 - ras 22.12.2020 09:00 KOF: consensus forecast 23.12.2020 - ras 24.12.2020 - Veille de Noël, SIX fermée 25.12.2020 - Noël, SIX fermée (pas de service AWP) CP: conférence de presse CC: conference call (conférence téléphonique) CPB: conférence de presse de bilan BC: banque cantonale c. adm./c.a.: conseil d'administration as. g.: assemblée générale alloc.: allocution chif. aff./CA: chiffre d'affaires S: semestre T: trimestre RAS: rien à signaler

