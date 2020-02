Calendrier des semaines 9 à 12 en 2020 (CP, résultats, BNS, etc.)

Zurich (awp) - Ci-dessous, les principaux événements au calendrier (conférences de presse de bilan, autres conférences de presse, publications, etc.) des semaines 9 à 12, du 24 février 2020 au 21 mars 2020 (explications d'abréviations en fin de texte):

24.02.2020 07:00 Bank Linth: résultats 2019 07:00 Intershop: résultats 2019 10:00 Intershop: CPB 2019, Zurich 11:00 Bank Linth: CPB 2019, Rapperswil 25.02.2020 06:00 Elma: résultats 2019 06:30 CPH: résultats 2019 06:30 Meier Tobler: résultats 2019 07:00 Arbonia: résultats 2019 07:00 BC de Genève: résultats 2019 07:00 Implenia: résultats 2019 07:00 PSP Swiss Property: résultats 2020 07:00 SIG Combibloc: résultats 2019 08:30 OFS: baromètre de l'emploi au T4 08:30 Implenia: CPB 2019, Zurich 10:30 Arbonia: CPB 2019, Zurich 10:30 BC de Genève: CPB 2019, Genève 10:30 Meier Tobler: CPB 2019, Zurich 10:30 PSP Swiss Property: CPB 2019, Zurich 10:30 SIG Combibloc: CPB 2019, Zurich 11:00 CPH: CPB 2019, Perlen 22:30 Alcon: résultats 2019 26.02.2020 06:00 Allreal: résultats 2019 06:00 Orior: résultats 2019 07:00 Adecco: résultats 2019 (CC 11:00) 07:00 Aevis: chiffre d'affaires 2019 07:00 EFG International: résultats 2019 07:00 Georg Fischer: résultats 2019 07:00 Zehnder: résultats 2019 09:00 Zehnder: CPB 2019, Zurich 09:30 Allreal: CPB 2019, Zurich 09:30 EFG International: CPB 2019, Zurich 10:00 Indice CS-CFA février 10:00 Georg Fischer: CPB 2019, Zurich 14:00 Alcon: CC résultats 2019 17:30 Also: résultats 2019 27.02.2020 06:00 BC vaudoise: résultats 2019 06:30 APG SGA: résultats 2019 06:30 LafargeHolcim: résultats 2019 06:45 Sunrise: résultats 2019 (CC 09:30) 07:00 Gurit: résultats 2019 07:00 Kudelski: résultats 2019 07:00 Kühne+Nagel: résultats 2019 07:00 Raiffeisen: résultats 2019 07:00 SPS: résultats 2019 09:00 LafargeHolcim: CPB 2019, Zurich 08:30 OFS: statistiques d'hébergement décembre (avec CP) 09:30 Suisse Tourisme: CP annuelle, Zurich 09:45 Also: CPB 2019, Zurich 10:00 APG SGA: CPB 2019, Zurich 10:00 SPS: CPB 2019, Zurich 10:30 BC vaudoise: CPB 2019, Lausanne 10:30 Kühne+Nagel: CPB 2019, Zurich 10:30 Raiffeisen: CPB 2019, Zurich 14:00 Kudelski: CPB 2019, Cheseaux-sur-Lausanne 28.02.2020 07:00 Swiss Life: résultats 2019 (CC 09:00) 07:00 UBS: publication du rapport annuel 2019 07:00 VZ Holding: résultats 2019 (CC 09:30) 08:30 OFS: chiffres d'affaires du commerce de détail janvier 09:00 KOF: baromètre conjoncturel 11:00 Swiss Life: CPB 2019, Zurich 10:00 Novartis: as. g., Bâle 02.03.2020 06:15 Bobst: résultats 2019 06:15 Energiedienst: résultats 2019 07:00 Alpiq: résultats 2019 07:00 Emmi: résultats 2019 07:25 BNS: résultats 2019 08:00 OFL: taux hypothécaire de référence 09:15 Alpiq: CPB 2019, Olten 09:30 Indices PMI des directeurs d'achat février 10:00 Bobst: CPB 2019, Mex 10:20 Energiedienst: CPB 2019, Rheinfelden (D) 03.03.2020 06:00 Forbo: résultats 2019 06:45 Oerlikon: résultats 2019 07:00 Bellevue: résultats 2019 07:00 Feintool: résultats 2019 07:00 Lindt&Sprüngli: résultats 2019 07:00 Medartis: résultats 2019 07:00 VAT: résultats 2019 07:45 Seco: PIB au 4e trimestre 09:00 Forbo: CPB 2019, Zurich 09:30 Bellevue: CPB 2019, Zurich 09:30 Oerlikon: CPB 2019, Zurich 10:00 Feintool: CPB 2019, Zurich 10:00 Lindt&Sprüngli: CPB 2019, Kilchberg 10:00 VAT: CPB 2019, Zurich - BAK: prévisions PIB 04.03.2020 06:00 Bossard: résultats 2019 06:00 Bucher: résultats 2019 06:00 Siegfried: résultats 2019 06:30 Dormakaba: résultats S1 07:00 Autoneum: résultats 2020 07:00 Helvetia: résultats 2019 08:30 OFS: inflation février 08:30 Bossard: CPB 2019, Zurich 09:00 Bucher: CPB 2019, Zurich 09:00 Dormakaba: CP S1, Rümlang 09:00 Helvetia: CPB 2019, Zurich 09:15 Credit Suisse: CP marché suisse de l'immobilier, Zurich 09:30 Autoneum: CPB 2019, Zurich 10:00 Swissmem: CP annuelle, Zurich 10:30 Siegfried: CPB 2019, Zurich 11:00 Homegate: présentation de l'étude "Home Market Price Analysis", Zurich 13:20 Haute école Lucerne: conférence FinTech 2020 (dès...), Rotkreuz 05.03.2020 06:00 Kardex: résultats 2019 (CC 14:00) 07:00 Ascom: résultats 2019 07:00 Coltene: résultats 2019 07:00 Inficon: résultats 2019 07:00 Newron: résultats 2019 07:00 Stadler Rail: résultats 2019 09:00 Swisscanto: CP palette de fonds durables, Zurich 09:15 Inficon: CPB 2019, Zurich 09:30 Bank Avera: CPB 2019, Zurich 10:00 Ascom: CPB 2019, Zurich 10:00 Coltene: CPB 2019, Zurich - Salon de l'auto de Genève (5-15 mars) 06.03.2020 05:00 Starrag: résultats 2019 06:30 SFS: résultats 2019 07:00 Calida: résultats 2019 07:00 Zug Estates: résultats 2019 09:00 BNS: réserves de devises à fin février 09:00 Allianz Suisse: résultats 2019 09:00 SFS: CPB 2019, Zurich 10:00 Starrag: CPB 2019, Zurich 10:30 CP rapport Schilling 2020, Zurich 09.03.2020 06:30 Tornos: résultats 2019 07:00 Belimo: résultats 2019 07:45 Seco: chômage février 08:30 OFS: statistiques d'hébergement janvier 10:00 Belimo: CPB 2019, Zurich 10:00 Tornos: CPB 2019, Zurich 10.03.2020 06:00 Schweiter: résultats 2019 06:30 Sensirion: résultats 2019 06:30 TX Group: résultats 2019 06:45 Huber+Suhner: résultats 2019 07:00 Aryzta: résultats S1 07:00 Flughafen Zurich: résultats 2019 07:00 Galenica: résultats 2019 07:00 Geberit: résultats 2019 07:00 Rieter: résultats 2019 07:00 VP Bank: résultats 2019 08:00 AFF/BNS: emprunt Confédération, annonce 09:00 Geberit: CPB 2019, Zurich 10:00 Sensirion: CPB 2019, Zurich 10:30 Galenica: CPB 2019, Zurich 10:30 Huber+Suhner: CPB 2019, Zurich 10:30 VP Bank: CPB 2019, Zurich 11:00 Schweiter: CPB 2019, Zurich 17:45 Banque Profil de Gestion: résultats 2019 11.03.2020 07:00 IVF Hartmann: résultats 2019 07:00 Plazza: résultats 2019 07:00 Schmolz+Bickenbach: résultats 2019 07:00 SF Urban: résultats 2019 07:00 Von Roll: résultats 2019 07:00 BC du Valais: résultats 2019 10:00 IVF Hartmann: CPB 2019 10:00 Schmolz+Bickenbach: CPB 2019, Zurich 11:15 AFF/BNS: emprunt Confédération, résultat 11:45 SF Urban: CPB 2019, Zurich 17:30 Flughafen Zurich: statistiques février 18:00 Pargesa: résultats 2019 - Dätwyler: as. g., Altdorf - Finance Forum Liechtenstein, Vaduz 12.03.2020 06:00 Vifor Pharma: résultats 2019 06:30 Meyer Burger: résultats 2019 06:45 Dufry: résultats 2019 07:00 Bâloise: résultats 2019 07:00 Cicor: résultats 2019 07:00 Clientis: résultats 2019 07:00 LLB: résultats 2019 09:30 Clientis: CPB 2019, Zurich 10:30 Vifor Pharma: CPB 2019, Glattbrugg 14:00 Dufry: CPB 2019, Zurich - FuW: conférence FinTech 2020, Rüschlikon 13.03.2020 06:00 Bachem: résultats 2019 06:30 Financière Tradition: résultats 2019 06:45 Mobilezone: résultats 2019 07:00 Fundamenta: résultats 2019 07:00 U-blox: résultats 2019 10:00 Hilti: CPB 2019, Zurich 10:30 Bachem: CPB 2019, Zurich 10:30 Fundamenta: CPB 2019, Zurich 16.03.2020 07:00 Addex: résultats 2019 07:00 Hiag Immobilien: résultats 2019 07:00 Mikron: résultats 2019 07:00 Orell Füssli: résultats 2019 08:00 LGT Bank AG: résultats 2019 08:30 OFS: prix production-importation PPI février 10:30 Mikron: CPB 2019, Zurich 10:45 Orell Füssli: CPB 2019, Zurich 17.03.2020 06:00 Schlatter: résultats 2019 06:30 Vetropack: résultats 2019 06:45 Conzzeta: résultats 2019 07:00 Crealogix: résultats S1 07:00 Komax: résultats 2019 (détails) 07:00 Partners Group: résultats 2019 07:00 Swissquote: résultats 2019 07:00 Tecan: résultats 2019 07:30 SIX Group AG: résultats 2019 07:45 Seco: prévisions conjoncturelles de printemps 10:00 Komax: CPB 2019, Zurich 10:15 Vetropack: CPB 2019, Bülach - Bell: as. g. - CPH: as. g. - Roche: as. g. 18.03.2020 06:30 BFW: résultats 2019 07:00 BKW: résultats 2019 07:00 Evolva: résultats 2019 07:15 BVZ: résultats 2019 08:30 Cifi: CP tendances, faits et prévisions pour le marché de l'immobilier, Zurich 19.03.2020 06:30 Metall Zug: résultats 2019 07:00 Asmallworld: résultats 2019 07:00 Cassiopea: résultats 2019 (CC 16:00) 07:00 Comet: résultats 2019 07:00 Hochdorf: résultats 2019 07:00 LM Group: résultats 2019 07:00 Swiss: résultats 2019 07:00 Zur Rose: résultats 2019 07:25 BNS: rapport annuel 2019 08:00 AFD: commerce extérieur/exportations horlogères février 09:30 BNS: appréciation de la politique monétaire 10:00 Comet: CPB 2019, Zurich 10:00 Swiss: CPB 2019 - BB Biotech: as. g. - DKSH: as. g. - Schindler: as. g. 10:30 Cifi Real Estate Investment Lunch 2020 (jus. 14:00), Zurich 20.03.2020 06:30 Interroll: résultats 2019 06:30 Warteck Invest: résultats 2019 07:00 Aluflexpack: résultats 2019 09:00 Interroll: CPB 2019, Zurich 10:00 Warteck Invest: CPB 2019, Zurich 21.03.2020 15:00 Hypo Lenzburg: as. g., Lenzburg CP: conférence de presse CC: conference call (conférence téléphonique) CPB: conférence de presse de bilan BC: banque cantonale c. adm./c.a.: conseil d'administration as. g.: assemblée générale alloc.: allocution chif. aff./CA: chiffre d'affaires S: semestre T: trimestre RAS: rien à signaler

Sans garantie d'exactitude et d'exhaustivité

awp