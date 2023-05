Calgary, la capitale canadienne du pétrole, sera un champ de bataille crucial lors des élections provinciales qui se tiendront lundi en Alberta. Les derniers sondages suggèrent que le Nouveau parti démocratique (NPD) de gauche de Rachel Notley détient un léger avantage dans la ville.

Cette course serrée reflète la diversité croissante de la plus grande ville de l'Alberta, qui abrite le siège de la quasi-totalité des sociétés pétrolières et gazières du Canada.

Calgary, qui compte 1,4 million d'habitants, est traditionnellement un bastion conservateur, mais des sondages récents suggèrent que certains électeurs modérés pourraient être dissuadés par le virage à droite du Parti conservateur uni (PCU) au pouvoir, sous la direction de la première ministre Danielle Smith.

Le résultat des élections en Alberta aura une incidence considérable sur l'ambitieux programme climatique du Premier ministre Justin Trudeau, les conservateurs de Mme Smith s'opposant à la plupart de ses politiques en la matière - contrairement au NPD, qui les soutient davantage. En tant que première province productrice de pétrole au Canada, l'Alberta est aussi celle qui produit le plus d'émissions.

Un sondage de ThinkHQ Public Affairs publié jeudi en fin de journée montre que 49 % des Calgariens soutiennent le NPD, contre 43 % pour l'UCP. Lors des dernières élections, l'UCP a remporté 23 des 26 sièges de la ville.

Le NPD devrait convertir cette avance dans les sondages en une victoire écrasante dans la plus grande ville de l'Alberta, en ajoutant au moins 15 sièges à Calgary pour avoir une chance de remporter les élections provinciales, a déclaré Marc Henry, président de ThinkHQ.

"Calgary sera un champ de bataille", a déclaré M. Henry. "Le NPD va gagner quelques sièges, il s'agit juste de savoir combien.

M. Smith s'est opposé à de nombreuses politiques climatiques de M. Trudeau, affirmant qu'elles menaçaient l'économie de l'Alberta. Mme Notley est plus favorable aux mesures fédérales de réduction des émissions, tout en promettant de protéger le secteur pétrolier et gazier.

Tim Pickering, fondateur et directeur des investissements de la société Auspice Capital Advisors, basée à Calgary, a déclaré que l'industrie locale était généralement favorable à l'UCP de M. Smith. Il a toutefois fait part d'une certaine frustration à l'égard de politiques telles que la loi sur la souveraineté de l'Alberta (Sovereignty Act), qui permet à la province de refuser d'appliquer les lois fédérales qu'elle juge inconstitutionnelles, et qui risquent de décourager les investissements dans la province.

"L'industrie est prudente, non pas tant à l'égard de Danielle Smith qu'à l'égard des politiciens en général qui font des déclarations et des faux pas qui nuisent à la province", a déclaré M. Pickering, ajoutant que de nombreuses entreprises considéraient toujours l'UCP comme la seule option possible.

En dehors de Calgary, le NPD devrait faire le ménage dans la capitale provinciale, Edmonton, tandis que l'UCP devrait balayer la plupart des circonscriptions rurales et des petites villes.

En 2019, la victoire décisive de l'UCP à Calgary a contribué à renverser le gouvernement néo-démocrate, mais l'industrie pétrolière et gazière, longtemps considérée comme soutenant fermement le conservatisme albertain, est devenue plus méfiante face à la position populiste de Mme Smith sur la souveraineté de l'Alberta et à une série de controverses depuis qu'elle est devenue première ministre en octobre.

Le commissaire à l'éthique de l'Alberta a notamment publié ce mois-ci un rapport indiquant que la première ministre avait enfreint les règles relatives aux conflits d'intérêts en discutant avec son ministre de la justice d'un cas de poursuite lié à une pandémie.

Lori Williams, professeur de sciences politiques à l'université Mount Royal de Calgary, estime que l'industrie pétrolière elle-même est de plus en plus diversifiée.

"Les grands acteurs du secteur pétrolier et les entreprises qui investissent dans la recherche et la production d'énergie plus propre aimeraient probablement que le gouvernement soit perçu comme crédible en matière d'environnement", a déclaré Mme Williams. "Ils peuvent s'accommoder de l'un ou l'autre parti, mais ils veulent un gouvernement compétent et stable.

Au début de l'année, celui qui était alors PDG de Cenovus Energy a déclaré que les frictions entre l'Alberta et Ottawa rendaient difficiles les discussions sur le financement des technologies de décarbonisation.

Deborah Yedlin, PDG de la Chambre de commerce de Calgary, a déclaré que de nombreuses entreprises aimeraient voir une plus grande collaboration avec tous les niveaux de gouvernement, quel que soit le parti qui remportera le scrutin lundi.

"Elles attendent davantage de collaboration, quel que soit le vainqueur de l'élection, afin de s'assurer que les politiques proposées peuvent faire l'objet d'un accord constructif", a déclaré Mme Yedlin.